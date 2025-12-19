शादी टूट जाएगी, पास कर दो गुरुजी... परीक्षा में स्टूडेंट ने ऐसा लिख दिया कि मास्टर साहब भी शॉक्ड रह गए!

बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एक छात्र ने परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा के कॉपी में अजब गजब जवाब लिख दिया, जिसको देख गुरु जी का माथा भी घूम गया. स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए इस अद्भुत उत्तर से कॉपी जांच करने वाले मास्टर भी हैरान है.

कॉपी में छात्र ने लिखा, 'आपने पास नहीं किया तो मेरी शादी नहीं होगी. मेरी उम्र भी हो गई है शादी की. पास हो गया तो गुरु दक्षिणा में मिठाई दूंगा, यही नहीं बल्कि इस छात्र ने तो उत्तर में पद्मावत के लेखक का नाम की जगह पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही नाम लिख दिया.

प्रश्न के उत्तर में पूरा का पूरा प्रेम पत्र ही छाप दिया

ऐसा ही कुछ हुआ है बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर-2 सत्र 2024-28 की परीक्षा में. यहां छात्रों ने जिस तरह से अजीबोगरीब उत्तर को दिए हैं. अब तो उनसे कॉपी जांचने वाले शिक्षक भी खुद हैरान हैं. यही नहीं बल्कि पास करवाने के एवज में मिठाई खिलाने की बात कह डाली है. एक छात्र ने प्रश्न के उत्तर में पूरा का पूरा प्रेम पत्र ही छाप दिया, जबकि वही एक दूसरे ने लिखा कि अगर वह इस बार पास नहीं हुए तो उसकी शादी टूट जाएगी.

गुरु दक्षिणा के रूप में मिठाई देने की बात भी लिखी गई

वहीं, इस मामले में कॉपी की जांच को करने वाले टीचर्स ने बताया है कि जिन छात्रों का ऑनर्स विषय हिंदी नहीं है. उनकी कॉपियों में इस तरह की गलतियां काफी ज्यादा हैं. एक परीक्षक ने जानकारी दी, 'एक छात्र ने लिखा कि अगर उसे पास नहीं किया गया तो उसकी शादी नहीं होगी', उसने अपनी उम्र का भी जिक्र किया है. कुछ छात्रों ने पास करने के लिए अब हमें गुरु दक्षिणा के रूप में मिठाई देने की बात भी लिखी गई है.