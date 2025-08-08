21 तीर्थों की मिट्टी, 31 नदियों का जल, 882 करोड़ से निर्माण, कितना भव्य होगा सीतामढ़ी का जानकी मंदिर

Sitamarhi Janaki Mandir: सीतामढ़ी में जानकी मंदिर निर्माण का आज शिलान्यास हो गया. केंद्रीय गृह मंदिर अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई है. अयोध्या के श्रीराम मंदिर जैसा ही सीतामढ़ी में माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा. इस मंदिर के शिलान्यास के लिए शुक्रवार को 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी, 31 नदियों का जल, जयपुर से चांदी कलश लाया गया है.



सीतामढ़ी में 67 एकड़ में 882.87 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण होगा. यह मंदिर कितना भव्य होगा? क्या-क्या खासियतें होगी? मंदिर परिसर में क्या कुछ होगा? जानिए इस रिपोर्ट में.

बारिश के बीच अमित शाह ने रखी पहली ईंट



शुक्रवार को सीतामढ़ी में हो रही भारी बारिश के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर पुननिर्माण की पहली ईंट रखी. मंदिर को नेपाल के फूलों से सजाया गया है. भूमिपूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्‌टी, 31 नदियों का जल मंगवाया गया था. अयोध्या के हनुमान गढ़ी से ईंट भी पहुंची थी.

मंदिर के शिलान्यास के लिए जयपुर से आया कलश