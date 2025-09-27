जो गौ हत्या रोकेगा उसे हमारा समर्थन: बिहार चुनाव में प्रत्याशी को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है. इसी बीच कैमूर पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है. शंकराचार्य ने चुनाव पर बात करते हुए कहा कि इस बार का मुद्दा गौ रक्षा के साथ देश रक्षा रहेगा. साथ ही बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़कर, बिहार के सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे.

भभुआ के लिच्छवी भवन में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था. शंकराचार्य ने बताया कि, "बिहार विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी निर्दलीय 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मेरा चुनावी मुद्दा यही है कि गौ रक्षा के नाम पर लोग वोट करें. देश में गौ हत्या बढ़ती जा रही हैं. लोग इसे व्यवसाय बना लिए हैं."

'कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने नहीं रोकी गौ हत्या'

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने बताया कि, "कांग्रेस ने भी संत साधुओं को आश्वासन दिया था कि गौ हत्या नहीं होगी. पर कुछ नहीं हुआ. वहीं, भाजपा की सरकार ने भी गौ हत्या पर रोक लगाने का आश्वासन दिया. लेकिन रोक नहीं पाई. इसलिए किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा. हम वैसे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे जो गौ हत्या रोक सके.

'औवेसी को अपनी पार्टी में कर लेंगे शामिल'

शंकराचार्य ने ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल की बात करते हुए कहा कि, "ओवैसी ने भी कहा है कि वो गौ हत्या नहीं करने देंगे. तो उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे. हमे हिन्दू-मुस्लिम से कोई भेदभाव नहीं है. जो गौ हत्या रोकेगा हम उसके साथ हैं. देश को गौ हत्या मुक्त बनाना है."

(प्रमोद कुमार की रिपोर्ट)