RJD रैली में उतरने लगा डिप्टी CM सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर! मच गया बवाल, देखें फिर क्या हुआ...

भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से एक अजीबोगरीब और हाई-वोल्टेज घटना सामने आई है. उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की जनसभा के लिए बने हेलीपैड पर उतरने लगा. गलती पता चलते ही आनन फानन में पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर को उड़ा लिया. 

  • कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से RJD के हेलीपैड पर उतरने लगा
  • पायलट ने RJD के झंडे देख विरोध से बचने के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर को बिना उतारे वापस उड़ाया
  • खेसारी लाल यादव RJD प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां मौजूद थे
भागलपुर/कहलगांव:

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया था. उससे ठीक पहले भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से एक अजीबोगरीब और हाई-वोल्टेज घटना सामने आई है. इसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा है. दरअसल, उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की जनसभा के लिए बने हेलीपैड पर उतरने लगा. गलती पता चलते ही आनन फानन में पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर को उड़ा लिया. 

RJD के झंडे देख पायलट ने तुरंत भरी उड़ान!

मामला कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का है. लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव RJD प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचने वाले थे. इस कारण सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी और एक हेलीपैड भी बनाया गया था.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर लैंड करने ही वाला था कि नीचे मौजूद राजद समर्थक आक्रोशित हो उठे. उन्होंने जोर-जोर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया और हवा में RJD के झंडे लहराने लगे. विरोध और भीड़ को देखते हुए पायलट ने तुरंत ही सूझबूझ का परिचय दिया और हेलीकॉप्टर को बिना उतारे, वापस हवा में उठाकर दूसरी दिशा में मोड़ लिया. 

पायलट की चूक या जानबूझकर की गई कोशिश?

दरअसल, बगल के ही गांव में NDA गठबंधन से जदयू प्रत्याशी शोभानंद मुकेश के समर्थन में सम्राट चौधरी की जनसभा होनी थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि पायलट ने नीचे जुटी विशाल भीड़ को देखकर भ्रमित हो गया और उसने गलती से RJD की रैली को ही JDU प्रत्याशी की सभा समझ लिया.

मजे की बात यह रही कि सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर के ठीक पीछे खेसारी लाल यादव का हेलीकॉप्टर भी आ रहा था, जिसे इसी हेलीपैड पर उतरना था.

RJD प्रत्याशी ने लगाया गंभीर आरोप!

घटना के तुरंत बाद आरजेडी प्रत्याशी रजनीश यादव ने इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी और NDA पर गंभीर आरोप लगा दिया. "यह भाजपा-जदयू की सोची समझी साजिश थी ताकि खेसारी लाल यादव का प्रचार न हो पाए और हमारी जनसभा बाधित हो जाए."

पूरी स्टोरी पढ़ें

