कहां कन्फ्यूजन है... सम्राट चौधरी बोले- बिहार में अबकी बार नीतीश सरकार, बिहार CM की जमकर की तारीफ

NDTV PowerPlay के मंच पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमारी की तारीफ की. नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में NDA आगे बढ़ रही है. बिहार में शिक्षा क्षेत्र में विकास हुआ है. वो हमारे नेता हैं. जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या वो असली 'सम्राट' होंगे? इस सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि कहां कन्फ्यूजन है, बिहार में कोई पद खाली नहीं है. बिहार के सीएम का बदलाव नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा. पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, वो निभायेंगे.
सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, जहां किसी को पता नहीं है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा. आरजेडी और सपा का सबको पता होगा, मगर बीजेपी का नहीं. बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है. जो बनने वाला होगा, उसको भी पता नहीं होगा.
वहीं बिहार में भोजपुरी फिल्म स्टार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा, ये कोई मुद्दा नहीं है. कलाकार हैं, बिहार का गौरव हैं. खेसारी लाल बिहार के कलाकार हैं इसमें दोमत नहीं है.
