प्रेमी युगल के फरार होते ही गांव में बवाल! आपस में भिड़े लड़का-लड़की के घरवाले, जमकर चले लाठी-डंडे

समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के घर से फरार होने के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है. घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव की बताई जा रही है.

रिश्ते में भाई-बहन जैसे बताए जा रहे

जानकारी के अनुसार, एक ही गांव के प्रेमी युगल, जो आपसी रिश्ते में भाई-बहन जैसे बताए जा रहे हैं, घर से फरार हो गए. इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने आक्रोश में आकर लड़के पक्ष के घर पर चढ़कर मारपीट शुरू कर दी और जमकर रोड़ेबाजी की. बताया जा रहा है कि पहले लड़के पक्ष की ओर से लाठी-डंडों से जवाबी हमला किया गया, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव होने लगा. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

लड़की पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं

सूत्रों के अनुसार, गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं हुए और भारी संख्या में लड़के पक्ष के घर पर हमला कर दिया. इधर घटना की सूचना मिलते ही वारिसनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस नजर बनाए हुए है.

इनपुट: अविनाश कुमार