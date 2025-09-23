विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्वी के सामने रोहिणी के समर्थन में नारे... चुनौती बड़ी, परिवार और पार्टी कैसे संभालें?

सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी परिवार से बागी हो गई हैं? अंदर खाने कोई बड़ा कलह चल रहा है? इसे लोग पारिवारिक कलह भी बता रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
तेजस्वी के सामने रोहिणी के समर्थन में नारे... चुनौती बड़ी, परिवार और पार्टी कैसे संभालें?
  • लालू परिवार के सदस्य रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट कर परिवार और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है
  • रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के साथी संजय यादव की गतिविधियों से नाराज हैं और इससे परिवार में विवाद बढ़ा है
  • तेजस्वी यादव के सामने परिवार और पार्टी दोनों को संभालने तथा बिहार में सरकार बनाने की बड़ी चुनौती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

एक बात तो साफ है कि पूरा देश ये जानता है कि आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव हम लोगों के बीच मौजूद हैं तो वो रोहिणी आचार्य की किडनी डोनेट करने के कारण, ऐसे में परिवार और पार्टी बचाने के लिए रोहिणी का योगदान आरजेडी परिवार भुला नहीं सकता है और ना ही पार्टी इसे दरकिनार कर सकती है. ये बातें राजद समर्थक भी बखूबी जानते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी.

सड़कों पर आया लालू परिवार का विवाद

अब समझिए कि रोहिणी इन दिनों तेजस्वी के साथी संजय यादव की हरकतों से नाराज क्यों हैं? ऐसा मानना है कि संजय यादव को आप सांसद या विधायक बना दीजिए, लेकिन लालू जी कुर्सी पर नहीं बैठा सकते, बस यही बात रोहिणी की नाराजगी का कारण है. यही बात इनके समर्थकों को भी नागवार गुजरा और लालू परिवार का विवाद अब सड़कों पर देखने को मिल रही है. तेजस्वी की मौजूदगी में ही रोहिणी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
अब ये साफ है कि सिर्फ लालू परिवार में ही बगावत नहीं, बल्कि अब RJD के नेता और समर्थक भी बागी हो गए हैं. तेजस्वी यादव के सामने ही रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इसके बाद तेजस्वी समर्थकों की भीड़ से निकल गए. चुनौती साफ है कि तेजस्वी परिवार बचाएं या पार्टी?

दरअसल अधिकार यात्रा का वैशाली जिले से समापन कर तेजस्वी यादव का काफिला सारण के सोनपुर होते हुए निकल रहा था. सोनपुर के बजरंग चौक पर बड़ी संख्या में RJD के समर्थक मौजूद थे, जैसे ही तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगने लगे. तेजस्वी के सुरक्षाकर्मी किसी तरह काफिले को निकालकर पटना के लिए रवाना हुए. रोहिणी सारण से सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं और भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके समर्थक आज भी उसी जोश में दिखे.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या तेज प्रताप के बाद रोहिणी भी परिवार से बागी हो गई हैं?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी परिवार से बागी हो गई हैं? अंदर खाने कोई बड़ा कलह चल रहा है? इसे लोग पारिवारिक कलह बता रहे हैं. लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, जो वीडियो रोहिणी आचार्य के लोकसभा क्षेत्र सारण के सोनपुर का है, रोहिणी के समर्थक तेजस्वी के सामने तेजस्वी जिंदाबाद नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और काफिले पर कूद रहे हैं. इससे यह साफ हो रहा है कि ये सिर्फ पारिवारिक कलह नहीं है, बल्कि लालू परिवार और उनकी पार्टी के अंदर राजनीतिक कलह की शुरुआत हो गई. पहले तेज प्रताप और अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य का.

Latest and Breaking News on NDTV

तेजस्वी के सामने परिवार बचाने और सरकार बनाने दोनों की चुनौती

तेजस्वी यादव के लिए बिहार के लोगों का समर्थन हासिल कर सरकार बनाने की चुनौती है, ऐसे में परिवार भी संभाले रखना छोटी मुसीबत नहीं है. आम लोगों को लगेगा कि अब नेतृत्व की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है. लोग समझेंगे कि पार्टी के भीतर ही उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है. पारिवारिक खींचतान की वजह से मतदाता भी सोचेंगे कि परिवार और पार्टी के अंदर मतभेद गहरारहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में कई सवाल और चुनौतियों से तेजस्वी का सामना होने वाला है.

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RJD Family Feud, Lalu Yadav, Tejashwi Yadav, Rohini Acharya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com