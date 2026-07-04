लालू का Z सिक्योरिटी बहाली पर तंज, चेहरे पर दिखा बंगला छूटने का दर्द, बोले- बैकफुट पर है सरकार

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकारी बंगले और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार का घेराव किया है. पूर्व सीएम अब 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर स्थित घर में शिफ्ट हो गए हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा हटाकर उनके साथ गलत किया था, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, 'हां, बहुत गलत किया है.'

दरअसल, सम्राट चौधरी सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है. यह कदम उनकी सुरक्षा कम किए जाने के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है. उन्हें बुलेटप्रूफ कारें भी दी गई हैं. इससे पहले राज्य सरकार की समीक्षा के बाद इस जोड़े की Z+ सुरक्षा काफी कम कर दी गई थी. इस फैसले से जबरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.

Z सुरक्षा हटने पर लालू ने किया था विरोध

सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात बाकी सरकारी सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया था. RJD ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा में कटौती का मकसद विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना था. पार्टी का दावा था कि बिहार में NDA सरकार विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करके उनके कद को घटाना चाहती थी.

तेजस्वी यादव की सुरक्षा में नहीं हुआ कोई बदलाव

बाद में बिहार सरकार ने कहा था कि ये बदलाव खतरे के आकलन के आधार पर की गई नियमित समीक्षा का हिस्सा थे. लालू यादव के छोटे बेटे, पूर्व डिप्टी CM और बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता तेजस्वी यादव ने भी इस कदम के विरोध में अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

दो दशकों से आवास और RJD का कैंप ऑफिस था बंगला

लालू यादव और राबड़ी देवी को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का बिहार सरकार का फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों निजी घर में रहने जा रहा है. गुरुवार को राबड़ी देवी अपने घर चली गईं. उन्होंने पटना में '10, सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी बंगला छोड़ दिया, जो लगभग दो दशकों से उनका आवास और RJD का कैंप ऑफिस था.

लालू प्रसाद को केवल अपने परिवार और आवास की चिंता- सम्राट चौधरी

Z कैटेगरी की सुरक्षा दोबारा मिलने से पहले RJD नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर मचे विवाद पर टिप्पणी करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद को केवल अपने परिवार और आवास की चिंता है. उन्होंने कहा, 'RJD प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए लगभग 150 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. अगर सभी सुरक्षा संसाधन एक ही व्यक्ति और उसके परिवार पर केंद्रित कर दिए जाएं, तो अति-पिछड़े वर्गों की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा.'

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