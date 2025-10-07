सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में राजद विधायक रीतलाल यादव को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

पटना के बहुचर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में राजद विधायक रीतलाल यादव को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को पटना स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. यह वही मामला है जो पिछले दो दशकों से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था. अदालत के इस फैसले के बाद दानापुर क्षेत्र में रीतलाल यादव के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर इसका जश्न मनाया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 30 अप्रैल 2003 का है. उस दिन पटना के गांधी मैदान में तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली का आयोजन किया गया था. इसी दौरान खगौल थाना क्षेत्र के जमालुद्दीन चक के पास भाजपा नेता और दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी (उर्फ आशा सिन्हा) के पति सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज घटना ने उस समय बिहार की राजनीति को हिला दिया था.

हत्या के बाद इस मामले में कई नाम सामने आए, जिनमें रीतलाल यादव का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया था. उन पर हत्या की साजिश रचने, अपराधियों को संरक्षण देने और घटनास्थल से सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राहत

करीब 20 साल पुराने इस मामले में आखिरकार रीतलाल यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है. मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि रीतलाल यादव के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर दर्ज किया गया था. वहीं, अभियोजन पक्ष ने उनका विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला गंभीर अपराध से जुड़ा है और आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब तक की जांच और साक्ष्यों के आधार पर रीतलाल यादव को जमानत देने योग्य पाया जाता है. अदालत के आदेश के बाद रीतलाल यादव को राहत मिली और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

पहले भी विवादों में रहे हैं रीतलाल यादव

दानापुर से विधायक रीतलाल यादव बिहार की राजनीति में एक विवादित लेकिन प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं. उन पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में आरोप लगे हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे मामले शामिल हैं. हालांकि, हर बार वे कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खुद को निर्दोष साबित करने का दावा करते रहे हैं. रीतलाल यादव का राजनीतिक करियर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है. जेल में रहते हुए भी उन्होंने 2015 के एमएलसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी.

राजनीतिक असर

रीतलाल यादव को मिली यह जमानत राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले राजद के लिए यह राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि यादव अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हैं. उनकी छवि माटी से जुड़े नेता की रही है, जो आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत से मिली यह राहत रीतलाल यादव के लिए न केवल कानूनी जीत है, बल्कि राजनीतिक मजबूती का भी संकेत है. वहीं, विपक्षी दल इस फैसले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि रीतलाल यादव की सक्रियता आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है.

करीब दो दशक पुराने सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में जमानत मिलना रीतलाल यादव के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है. हालांकि, मामले का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है. लेकिन अदालत से मिली इस राहत ने राजद खेमे में नई ऊर्जा भर दी है और समर्थकों में जोश का माहौल है.

फिलहाल, सबकी नजरें आगे की अदालती कार्यवाही पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाएगा या इसकी कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी.