राजेश राम, शकील अहमद सहित इन दिग्गजों के टिकट हो गए तय, कांग्रेस में तैयार हो गई कई सीटों की लिस्ट: सूत्र

पार्टी ने इस बार संगठनात्मक स्थिरता और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विधायकों को तरजीह दे सकती है.

राजेश राम, शकील अहमद सहित इन दिग्गजों के टिकट हो गए तय, कांग्रेस में तैयार हो गई कई सीटों की लिस्ट: सूत्र
  • कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची लगभग तैयार कर ली है: सूत्र
  • करीब तीस सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं जिनमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों को प्राथमिकता दी गई है
  • वर्तमान में कांग्रेस के पास बिहार विधानसभा में सत्रह विधायक हैं जिनमें से अधिकांश को फिर से मौका मिल सकता है
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों की पहली सूची लगभग तैयार हो चुकी है और 8 अक्टूबर को होने वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. सूत्र बताते हैं कि करीब 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और इनमें ज्यादातर पुराने चेहरे शामिल हैं.

पार्टी ने इस बार संगठनात्मक स्थिरता और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विधायकों को तरजीह दे सकती है. फिलहाल कांग्रेस के पास बिहार विधानसभा में 17 विधायक हैं, जिनमें से लगभग सभी को दोबारा मौका दिए जाने की संभावना है.

किन सीटों पर लगभग तय है उम्मीदवार

सूत्रों के मुताबिक, जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं.

  • कुटुंबा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम
  • कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान
  • औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह
  • मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी
  • किशनगंज से इज़हारुल हुसैन

इन सभी नेता कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इनके अलावा रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार का नाम भी तय किया गया है.

टिकट पर लटकी तलवार

हालांकि कांग्रेस ने जहां ज्यादातर विधायकों पर भरोसा जता सकती है, वहीं खराब रिपोर्ट कार्ड वाले कुछ विधायकों की टिकट काटने की चर्चा भी अंदरखाने चल रही है. पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि इस बार जीत की संभावना और जनता में लोकप्रियता को ही प्राथमिकता दी जाएगी.

पिछले चुनाव का क्या था गणित?

2015 में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 19 सीटों पर जीत मिली थी. लेकिन दो विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद मौजूदा संख्या घटकर 17 रह गई है. पार्टी अब रणनीति बना रही है कि इस बार बेहतर उम्मीदवार चयन के जरिये अपने प्रदर्शन में सुधार लाया जाए.

