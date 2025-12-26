राबड़ी देवी खाली कर रहीं 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास, 2006 से था लालू परिवार का ठिकाना

पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुबह करीब 3 से 4 गाड़ियां आवास परिसर में दाखिल हुईं, जिनसे गमले, पौधे और अन्य सामान बाहर शिफ्ट किया गया. फिलहाल पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

नया आवास मिल चुका, लेकिन अब तक नहीं किया शिफ्ट

पिछले महीने ही राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया था. उन्हें यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया है. इसके बावजूद, राबड़ी देवी अभी भी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही थीं. अब आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनके नए आवास में शिफ्टिंग पूरी हो सकती है.

2006 से इस घर में रह रहा लालू परिवार

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला था. यह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था. 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, लालू परिवार का 2006 से ठिकाना था.

बंगला खाली करने के नोटिस पर मचा बबाल

गौरतलब है कि जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस मिला था तो इस पर जमकर सियासत हुई थी. आरजेडी ने साफ ऐलान किया था कि राज्य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगी. आजरेडी के बिहार चीफ मगनीलाल मंडल ने कहा था कि इसके लिए चाहे जो भी करना होगा हम करेंगे.