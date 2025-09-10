विज्ञापन
सांसदी छोड़ बिहार में विधायक का चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव? NDTV से किया बड़ा खुलासा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने NDTV से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस कहेगी तो वो सांसदी छोड़ विधायकी का चुनाव लड़ेंगे.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव.
  • पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यदि कांग्रेस कहेगी तो वे सांसदी छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं.
  • पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस के नेताओं की कमी को स्वीकार करते हुए पार्टी की मजबूती पर सवाल उठाए हैं.
  • पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था लेकिन वे अब भी निर्दलीय सांसद हैं.
नई दिल्ली:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज है. सभी राजनीतिक दलें अपनी-अपनी रणनीति को बनाने में जुटे हैं. इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने NDTV से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है. एनडीटीवी से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है. पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास जननेता नहीं है.

पार्टी का कांग्रेस में विलय कर निर्दलीय जीता था लोकसभा चुनाव

मालूम हो कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था. लेकिन लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट गठबंधन के तहत राजद के खाते में चली गई थी. जिसके बाद राजद ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया था. ऐसे में पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीते.

कोसी-सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता 

आधिकारिक रूप से पप्पू यादव अभी भी निर्दलीय सांसद ही हैं. लेकिन कांग्रेस से उनकी नजदीकी किसी से छिपी नहीं है. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी पप्पू यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ मंच साझा किया था. उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट देने दिल्ली पहुंचे थे. उनकी गिनती कोसी-सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में होती है. 

अब उनका यह कहना है कि यदि कांग्रेस कहेगी तो वो सांसदी छोड़ विधायकी का चुनाव लड़ने का तैयार है. हालांकि उनके इस बयान पर कांग्रेस के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है.

नेपाल में युवाओं के विद्रोह पर क्या बोले पप्पू यादव?

पप्पू यादव ने नेपाल में हुए युवाओं के विद्रोह पर कहा कि नेपाल और भारत का रोटी–बेटी का संबंध है. नेपाल समेत सभी पड़ोसी देशों को लेकर भारत सरकार की कूटनीति नाकाम है. नेपाल में चीन का दखल भारत के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में नेपाल से भी बुरा हाल है. नेताओं के खिलाफ नाराजगी है. व्यवस्था के खिलाफ तो विद्रोह होगा ही. यहाँ भी विद्रोह की संभावना बढ़ती जा रही है.

शकील अहमद खान बोले- हम नेपाल में शांति बहाली चाहते हैं

वहीं, कांग्रेस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिहार में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हम नेपाल में शांति बहाली चाहते हैं. सरकार युवाओं की या किसी भी वर्ग की उपेक्षा करती है तो आक्रोश पनपता है. ये बात यहाँ भी लागू होती है. सरकार चोरी से बनेगी तो आक्रोश बढ़ेगा. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गुस्से का इजहार देखा गया.

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पर भड़के पप्पू यादव

पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, "ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं, ये हर पार्टी को ED, CBI दिखाकर डराकर रखते हैं. जिस तरह BJD ने वोट नहीं दिया, ये भाजपा का दूसरा धड़ा है, पहले धड़े ने वोट दिया लेकिन दूसरे ने नहीं दिया. जिन्होंने INDIA गठबंधन के साथ रहकर दगा किया, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर, संविधान का भला किया है? अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है तो वह राहुल गांधी और INDIA गठबंधन है."

