बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में NDA फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है. बिहार के चुनाव में एक्स फैक्टर वाले नेताओं को सर्वे एजेंसियों ने क्या दिया है? पढ़ें.

Read Time: 3 mins
प्रशांत किशोर, ओवैसी, चिराग... Exit Poll में बिहार के X फैक्टर वाले नेताओं का नतीजा
प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान.
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है.
  • नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बीजेपी से आगे निकल सकती है और एनडीए फिर से सत्ता में आ सकती है.
  • प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एग्जिट पोल के अनुसार केवल 0 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है.
Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं. अभी तक जारी की गई विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने राज्य में NDA को स्पष्ट बहुमत से आगे जाने की बात कही है. एग्जिट पोल की मानें तो राज्य में नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है. एनडीए फिर से सत्ता में आ रही है. खास बात यह है कि कुछ सर्वे एजेंसियों में यह भी दावा किया गया है कि नीतीश की पार्टी JDU बीजेपी से भी आगे निकल सकती है. लेकिन एग्जिट पोल में बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर कहे जा रहे दो नेताओं को निराशा हाथ लगी है. हालांकि तीसरे एक्स फैक्टर के लिए बल्ले-बल्ले जैसी बात गई है.

  1. दरअसल बात हो रही है बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर कहे जा रहे प्रशांत किशोर, असुदद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान की. पीके की पार्टी ने बिहार चुनाव में जिस तरह का माहौल बनाया उससे उनकी बहुत उम्मीदें की जा रही थी.
  2. दूसरी ओर सीमांचल और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में AIMIM ने जिस तरह का प्रदर्शन पिछली बार दिखाया था, उसे देखते हुए ओवैसी से भी बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी.
  3. तीसरे एक्स फैक्टर चिराग पासवान कहे जा रहे थे. चिराग के कारण ही पिछली बार जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था. अब देखना है कि इन तीनों एक्स फैक्टरों को एग्जिट पोल में क्या मिला है.
जन सुराज को मिल सकती है 0-5 सीटेंः एग्जिट पोल

NDTV पर प्रसारित हुई 9 सर्वें एजेंसियों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को 0-5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है. मालूम हो कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कही थी. पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के साथ हुई बातचीत में खुद 10 के नीचे या 150 से अधिक सीटें आने की बात कही थी.

AIMIM का खाता खुलना ही मुश्किलः एग्जिट पोल

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के सीमांचल और मुस्लिम बहुल्य इलाके में अच्छा प्रभाव है. पिछली बार इनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी. लेकिन इस बार लोग इनसे नाराज बताए जा रहे हैं. यही कारण है कि अभी तक जितने एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें ज्यादातर ने AIMIM ने खाता तक नहीं खुलने की बात कही है. हालांकि मैट्रिज ने ओवैसी को 2-3 सीटें मिलने की बात कही है.

चिराग पासवान को 6-7 सीटें मिल सकती हैः एग्जिट पोल

एग्जिट पोल के अनुसार चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत हासिल हो सकती है. Peoples Pulse के मुताबिक चिराग की पार्टी को राज्य में 5% वोट हासिल हो सकता है. इससे चिराग की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जो 2020 और 2015 की तुलना में कहीं अधिक सीटें हैं.

