विज्ञापन
विशेष लिंक

'प्रशांत किशोर पैर के धूल के बराबर भी नहीं', पिता और ससुर पर लगाए आरोपों पर बोलीं शांभवी चौधरी

जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की काली कमाई का आरोप लगाया था. अब उनके आरोपों पर अशोक चौधरी की सांसद बेटी ने जवाब दिया है.

Read Time: 4 mins
Share
'प्रशांत किशोर पैर के धूल के बराबर भी नहीं', पिता और ससुर पर लगाए आरोपों पर बोलीं शांभवी चौधरी
प्रशांत किशोर और शांभवी चौधरी.
  • जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की NDA सरकार के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है.
  • उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर पिछले 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है.
  • अशोक चौधरी की सांसद बेटी और JDU प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर के आरोपों को बिना सबूत की बौखलाहट करार दिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Prashant Kishor News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में राज्य की NDA सरकार के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. पीके ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर कई आरोप लगाए. शनिवार को प्रशांत किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई. पीके ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए, उस पर उनकी बेटी और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी के साथ-साथ JDU के प्रवक्ता ने भी बयान दिए.

प्रशांत किशोर की हार की बौखलाहट दिख रही हैः शांभवी

जन सुराज नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर शांभवी चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर की हार की बौखलाहट दिख रही है. जो चीज है ही नहीं, उसे वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं. जो चीज मेरे पास है, मेरे पिता के पास है, वो सब पहले से सार्वजनिक है. वो खुद अपने प्रेस कॉफ्रेंस में कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है. जब उनके सबूत होगा तो बात करेंगे.

'किशोर कुणाल के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं पीके'

वहीं आचार्य किशोर कुणाल पर लगाए गए आरोपों को लेकर शांभवी चौधरी ने कहा कि वो मेरे ससुर जी पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं है. जितना जन सेवा और मानव सेवा का काम आचार्य किशोर कुणाल ने किया है, इमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जी है. अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ट्रस्ट पर आरोप लगाया निंदनीय है. हम लोगों का जो कुछ है, सब पब्लिक डोमेन में है.

चर्चा में बने रहने के लिए आरोप लगाते हैं पीकेः जदयू प्रवक्ता

दूसरी ओर मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी है कि जब तक किसी की छवि को धूमिल नहीं करेंगे. जब किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, मीडिया की टीआरपी मे नहीं आएंगे. वह किसी पर आरोप लगाते है तभी तो मीडिया उन तक पहुंचती हैं. जिनपर आरोप लग रहे हैं वो तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे.

केस की बात आते गायब हो गए प्रशांत किशोरः जदयू प्रवक्ता

जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक के जीवन में रहने वाले व्यक्ति की कोई भी जानकारी किसी से छिपती नहीं है. उन्होंने तीखे लफ्जों में कहा कि जिस इंटेंसिटी में प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, वह उनकी नीच सोच को दर्शाता है. सांसद संजय जयसवाल पर प्रशांत किशोर ने जब एक आरोप लगाया और जैसे ही उन पर नोटिस जाना शुरू हुआ फिर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाती है वह गायब हो जाते.

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी बोला था हमला

मालूम हो कि प्रशांत किशोर ने जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि पिछले तीन सालों में संदिग्ध और अवैध तरीकों से 200 करोड़ रूपये की ज़मीन खरीदी है. किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने अशोक चौधरी जैसे 'भ्रष्ट नेता' को मंत्री बनाया.

अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से खरीदीः पीके

पीके ने आरोप लगाया, “अशोक चौधरी ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध और संदिग्ध तरीकों से खरीदी है. उन्होंने यह जमीन अपनी बेटी (जो लोकसभा सांसद हैं) और पत्नी के नाम पर खरीदी है.” उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि अशोक चौधरी की पत्नी के खातों के जरिए धन को पटना स्थित एक ट्रस्ट में भेजा गया जो उनकी बेटी के ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें - हत्या, बेनामी संपत्ति... प्रशांत किशोर ने NDA के 4 बड़े नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, मची हलचल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Politics, Prashant Kishor, Shambhavi Choudhary, Ashok Choudhary, Prashant Kishor News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com