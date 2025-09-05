कांग्रेस की 'बीड़ी और बिहार' वाली तुलना पर सियासी बवाल, तेजस्वी बोले- जरूर माफी मांगनी चाहिए

'B से बीड़ी, B से बिहार'... केरल कांग्रेस के इस सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा सियासी बवाल मच गया है. भाजपा, जदयू सहित राजनीतिक दलों ने नेताओं ने इस पोस्ट के लिए कांग्रेस की आलोचना की है. बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के इस पोस्ट और पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले को जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र बार-बार उजागर हो रहा है. प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी. सम्राट चौधरी ने कहा- कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया और पूरे बिहार का अपमान किया है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है. प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी.

भाजपा-जदयू नेताओं ने कांग्रेस पर बोला हमला

सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा और जदयू के अन्य नेताओं ने भी इस मामले में कांग्रेस की आलोचना की है. इस बीच कांग्रेस के पोस्ट पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. तेजस्वी यादव ने भी ऐसे पोस्ट को लेकर कहा कि बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बातें कही है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस के पोस्ट में बीड़ी और बिहार को लेकर क्या लिखा था?

दरअसल केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक पोस्ट करके लिखा गया, "बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं. अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता." ट्वीट के साथ GST रिफॉर्म का एक चार्ट भी है, जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू पर GST 28 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 GST कर दिया गया है. सिगरेट-सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया है. वहीं बीड़ी पर GST 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है.

कांग्रेस की इस पोस्ट को बीड़ी और बिहार की तुलना बताते हुए सियासी बवाल मचा. बाद में विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया. लेकिन तब तक इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट कई लोगों तक पहुंच चुका था. अब इस पूरे विवाद पर राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Patna, Bihar: On Congress' Kerala Unit comparing Bihar to 'Bidis', RJD leader Tejashwi Yadav says, "...If anything objectionable has been said about Bihar, then an apology must be made" pic.twitter.com/VDlPXcZ2w4 — IANS (@ians_india) September 5, 2025

आपत्तिजनक बातें कही है तो माफी मांगनी चाहिएः तेजस्वी

पटना में बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से जब केरल कांग्रेस द्वारा बिहार और बीड़ी की तुलना करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हम पोस्ट देखे नहीं हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बातें कही है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए."



