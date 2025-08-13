समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, आधा दर्जन आरोपी हिरासत में

बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना गोलाघाट इलाके की है, जहां थाने से कांड अनुसंधान के लिए पहुंची महिला दारोगा ऋचा सिंह पर नामजद आरोपियों और उनके परिजनों ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में दारोगा को चोटें आई हैं.

हमले की सूचना मिलते ही थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित कुल छह लोगों को हिरासत में ले लिया. यह मामला शहर के चकलोकमान, वार्ड संख्या-12 निवासी मंटू रजक की पत्नी सिंहासन देवी द्वारा दर्ज कराए गए केस से जुड़ा है. 3 अगस्त को दर्ज कांड संख्या 229/2025 में जानलेवा हमला और एससी/एसटी एक्ट के तहत मनोज प्रसाद, उनकी पत्नी गगन देवी और पुत्र ऋषभ कुमार को आरोपी बनाया गया था.

एसआई ऋचा सिंह को इस मामले की जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था. जब वह घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचीं, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. बाद में पहुंची पुलिस टीम पर भी मारपीट की गई.

इस घटना की चर्चा गोलापट्टी, मेन बाजार और आसपास के इलाकों में रही. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम कांड में अग्रेतर कार्रवाई के लिए गई थी, जहां अभियुक्त पक्ष ने महिला दारोगा से अभद्रता करते हुए हमला किया. पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

अविनाश कुमार की रिपोर्ट...

