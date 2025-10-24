विज्ञापन
समस्तीपुर में दिखा PM मोदी का मैथिली प्रेम, समझें- क्या है मिथिला का चुनावी फ्रेम?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मिथिला क्षेत्र से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की. इस क्षेत्र में एनडीए मजबूत स्थिति में है. समस्तीपुर की सभा में पीएम मोदी का मिथिला के लिए प्रेम भी दिखा. समझें मिथिला का सियासी समीकरण.

समस्तीपुर की सभा में पीएम मोदी को मखाना की माला पहनाते लोग.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिथिला क्षेत्र से प्रचार अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से की.
  • मिथिला क्षेत्र में पांच जिलों की कुल 45 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर वर्तमान में एनडीए के विधायक हैं.
  • दरभंगा जिले की दस सीटों में से नौ सीटें एनडीए के कब्जे में हैं जबकि एक सीट महागठबंधन के पास है.
नई दिल्ली:

"प्रणाम करैई छी, ई धरती माता सीता आ राजा जनक के तपस्या से पावन बनलई हअ. हम धनेश्वर मंदिर, बाबा कुटेश्वर नाथ, श्यामा माई, विद्यापति धाम आ संपूर्ण मिथिला के श्रद्धापूर्वक नमन करई छी..." माथ पर मिथिला पाग लिए PM मोदी ने कुछ इस अंदाज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की. बिहार चुनाव के लिए PM मोदी की पहली चुनावी सभा शुक्रवार को समस्तीपुर जिले में हुई. दूसरी बेगूसराय में. दोनों मिथिला का क्षेत्र माना जाता है.

पग-पग पोखर, माछ, मखान, सरस बोल, मुस्की मुख पान

पीएम मोदी ने‘पग-पग पोखर, माछ, मखान, सरस बोल, मुस्की मुख पान' कह कर लोगों को सुनाया. यह मिथिला का खासियतों पर बनी एक प्रसिद्ध लोकोपक्ति है. पीएम मोदी ने कहा कि यहां जलाशयों की भरमार है, फिर भी कभी ऐसी स्थिति थी कि बिहार को बाहर से मछली मंगवानी पड़ती थी.

PM मोदी ने जिस मिथिला क्षेत्र से बिहार चुनाव का आगाज किया, वहां का सियासी फ्रेम है. समझें मिथिला क्षेत्र का सियासी समीकरण.

5 जिले, 45 सीटें, 31 पर एनडीए

मोटे तौर पर बिहार के मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी आता है. साथ ही बेगूसराय का भी एक बड़ा हिस्सा मिथिला क्षेत्र में आता है. इन 5 जिलों की 45 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर अभी एनडीए के विधायक हैं.

दरभंगा की 10 में 9 सीट पर एनडीए

दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं. इसमें 9 सीटों पर NDA तो मात्र एक सीट पर महागठबंधन है. यहां कुशेश्वरस्थान-JDU, गौड़ाबौराम-BJP, बेनीपुर-JDU, अलीनगर-BJP दरभंगा ग्रामीण-RJD दरभंगा नगर- BJP, हायाघाट-BJP, बहादुरपुर-JDU, केवटी-BJP और जाले-BJP.

मधुबनी की 10 सीटों में से 8 पर NDA

मधुबनी में भी विधानसभा की 10 सीटें हैं. यहां की 8 सीटों पर इस समय एनडीए के विधायक हैं. जबकि दो सीटों से राजद के विधायक है. हरलाखी- JDU, बेनीपट्टी-BJP, खजौली-BJP, बाबूबरही-JDU, बिस्फी-BJP, मधुबनी-RJD, राजनगर-BJP, झंझारपुर-BJP, फुलपरास-JDU, और लौकहा-RJD.

समस्तीपुर में फिफ्टी-फिफ्टी का आंकड़ा

समस्तीपुर में भी विधानसभा की 10 सीटें हैं. यहां की 5 सीटों पर इस समय एनडीए तो 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. कल्याणपुर- JDU, वारिसनगर- JDU, समस्तीपुर-RJD, उजियारपुर-RJD, मोरवा-RJD, सरायरंज-JDU, मोहिउद्दीनगर-BJP, विभूतिपुर-CPM, रोसड़ा-BJP और हसनपुर- RJD.

सीतामढ़ी के 8 में 6 विधायक NDA के

सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं. इन 8 सीटों में 6 सीटों पर इस समय NDA का कब्जा है. जबकि 2 सीटों पर महागठबंधन है. खास बात यह है कि महागठबंधन साथी के रूप में सीतामढ़ी की तीन सीटों पर राजद के विधायक हैं. रीगा- BJP, बथनाहा-BJP, परिहार-BJP, सुरसंड-JDU, बाजपट्टी-RJD, सीतामढ़ी-BJP, रुन्नीसैदपुर-JDU, बेसलंड-RJD.

बेगूसराय में महागठबंधन आगे

इसके अलावा बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से 4 महागठबंधन तो तीन पर एनडीए है. यहां बेगूसराय- BJP, मटिहानी- JDU (LJP), बछवाड़ा- BJP, साहेबपुर कमाल- RJD, चेरिया बरियारपुर- RJD, बखरी- CPI, तेघड़ा- CPI के विधायक है. बेगूसराय में पिछले चुनाव में कई सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था. 

मिथिला का सियासी समीकरण साफ बता रहा है कि यहां एनडीए मजबूत स्थिति में है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मिथिला क्षेत्र की जनता किस पार्टी को सिर माथों पर बैठाती हैं?

