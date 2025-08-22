PM Modi in Bihar: जहां बीजेपी कमजोर, उसी मगध और अंग को साधने पहुंचे पीएम मोदी, समझें सियासी संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साल के भीतर सातवीं बार बिहार दौरे पर हैं. इस दौरान उन्‍होंने गयाजी में करोड़ों रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया. आज जो परियोजनाएं शुरू हुईं, उनकी कुल लागत 12,992 करोड़ रुपये हैं. इसमें औंटा-सिमरिया के बीच गंगा नदी पर देश का सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज भी शामिल है. विधानसभा चुनाव से पहले हाल के कुछ महीनों में पीएम मोदी बिहार को ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं. इस बार के दौरे में मिलने वाली सौगातों से मगध क्षेत्र और अंग प्रदेश के कुछ हिस्‍से के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा. कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे के जरिये बीजेपी की कोशिश मगध और अंग को साधने की होगी.

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्‍वी यादव और महागठबंधन के अन्‍य नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है. ये यात्रा गयाजी से गुजरी और लखीसराय होते हुए मुंगेर पहुंची है. इसी बीच पीएम मोदी का बिहार दौरा हो रहा, जो गया के बाद बेगूसराय, मुंगेर के वोटर्स को भी प्रभावित करेगा. करीब चार घंटे के बिहार दौरे में पीएम मोदी के कदम गयाजी, पटना और बेगूसराय जिले में पड़ें. पीएम के इस बिहार दौरे में कई बड़ी सौगातें शामिल हैं.

बक्सर में 660 मेगावाट की बिजली परियोजना (लागत: ₹6,880 करोड़)

मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल

मुंगेर में ₹520 करोड़ की लागत से बने एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क

शहरी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाएं (₹1,260 करोड़ की)

गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन

PM आवास योजना के तहत 16,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह

पटना के मोकामा में 8.15 किमी लंबा औंटा-सिमरिया पुल (लागत: ₹1,870 करोड़)

मगध और मुंगेर प्रमंडल की 48 सीटों पर नजर

उत्तर बिहार के कई जिलों में जिस तरह बीजेपी की स्थिति मजबूत है, मगध और मुंगेर प्रमंडल में स्थिति उलट है. दोनों प्रमंडल में करीब 48 सीटें आती हैं, जिनमें से ज्‍यादातर सीटों पर महागठबंधन हावी है. बिहार में वोटर लिस्‍ट रिवीजन मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा के बहाने महागठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं एनडीए, पीएम मोदी के इस दौरे को अपने पक्ष में भुनाना चाहता है. पीएम मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करनेवाले हैं, उनमें कई महत्‍वपूर्ण हैं. जैसे कि गंगा नदी पर देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं दो ट्रेनों का लाभ कई जिलों के लोगों को मिलेगा.

मगध की 26 सीटों का समीकरण

मगध के इलाके में बिहार की 26 विधानसभा सीटें आती हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में इन 26 सीटों में से 20 सीटों पर कांग्रेस-राजद के नेतृत्‍व वाले महागठबंधन की जीत हुई थी, जबकि एनडीए महज 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी. जिस गयाजी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, वहां की 10 में से 5 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी.

2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल थी, जो बाद में अलग होकर महागठबंधन में चली गई और फिर वापस एनडीए में आ गई. वहीं 2015 में नीतीश कुमार चुनाव से पहले आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे. जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने वाली भाजपानीत एनडीए महज 5 सीटें ही अपने खाते में जोड़ पाया, जबकि 21 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी.

बीजेपी यहां 2010 वाली मजबूत स्थिति में लौटना चाहेगी, जब एनडीए यहां काफी मजबूत था और 26 में से 24 सीटें जीतने में सफल रहा था. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की नजर यहां ज्‍यादा से ज्‍यादा सीटें निकालने पर है. इसके लिए गठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा.

मुंगेर में भी 2010 वाला प्रदर्शन दोहराना चाहेगा NDA

अंग प्रदेश के मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो इसमें 5 जिले आते हैं. मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा. इस इलाके में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में 22 में से 13 सीटें एनडीए के खाते में आई थीं, जबकि 9 सीटें महागठबंधन ने जीती थीं. 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ थे, तब यहां बीजेपी को कड़ी शिकस्‍त मिली थी. महागठबंधन ने 19 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 3 सीट आईं थीं. वहीं इससे पहले 2010 में एनडीए (जेडीयू, बीजेपी, लोजपा अन्‍य) ने 18 सीटें जीती थी और आरजेडी को महज चार सीट पर जीत मिल सकी थी.

अब पीएम मोदी के दौरे से उम्‍मीद जगी है. जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में अपने संबोधन के दौरान मगध और अंग के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए के नेतृत्‍व में ही बिहार में उत्तरोत्तर विकास संभव है.

डेटा रिसर्च: पूर्णेंदु शुक्‍ला, इलेक्‍शन रिसर्च डेस्‍क