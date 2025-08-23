विज्ञापन
पटना में खौफनाक हादसा! ऑटो और हाइवा की टक्कर में पांच लोगों की मौत, कई घायल

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

पटना में बड़ा सड़क हादसा
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में ऑटो और हाइवा के बीच हुई भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने पर पहुंचकर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है. इस खौफनाक हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

गंगा स्नान से लौट रहे थे ग्रामीण

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग हिलसा के मलामा गांव के रहने वाले हैं. वो सभी गंगा स्नान करने गए थे. सुबह-सुबह सभी लोग गंगा स्नान के बाद ऑटो से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार हाइवा ( टैंकर) ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी. इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए. 

हादसे के बाद आरोपी टैंकर चालक फरार

पुलिस के अनुसार इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हैं. पुलिस के अनुसार इस घटना में कई लोगों की हालत अभी भी काफी गंभीर है. उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है. 

