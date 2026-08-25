BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र, राजभवन मार्च के दौरान छात्रों ने तोड़ी बैरिकेडिंग; 70वीं परीक्षा पर विवाद

पटना में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को तेज हो गया. गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों ने रास्ते में लगाई गई पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी. प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही राजधानी के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, जबकि प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है.
#WATCH | Patna, Bihar: Students break through barricades as they head towards Raj Bhavan from Gandhi Maidan, demanding cancellation of the 70th BPSC examination. pic.twitter.com/wX0GcoA9id— ANI (@ANI) August 25, 2026
परीक्षा रद्द करने की मांग
अभ्यर्थी 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.
#WATCH | Patna, Bihar: Students break through barricades as they head towards Raj Bhavan from Gandhi Maidan, demanding cancellation of the 70th BPSC examination. pic.twitter.com/amZNHwfqZQ— ANI (@ANI) August 25, 2026
पहले ही दी गई थी चेतावनी
प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.
Patna, Bihar: Various organisations are scheduled to march towards the Chief Minister's residence and Lok Bhavan in Patna. In view of the proposed marches, security has been tightened at Dak Bungalow Chowk and JP Golambar. Student organisations are set to protest against the… pic.twitter.com/pArscz8b8N— IANS (@ians_india) August 25, 2026
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और राजभवन मार्ग समेत कई क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. फिलहाल प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है. पुलिस की कोशिश है कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, जबकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
Patna, Bihar: SDPO Town 2 (Law and Order) Kamakhya Narayan Singh, says, "We have put up barricades, and senior officers have also arrived here. A large number of personnel have been deployed, and talks with the students are also underway. The talks are positive. I hope many… pic.twitter.com/wKFNtUSGKU— IANS (@ians_india) August 25, 2026
पुलिस ने कहा था, हम रोक लेंगे
एसडीपीओ टाउन-2 (कानून-व्यवस्था) कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था कि "हमने बैरिकेडिंग लगा दी है और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. छात्रों के साथ बातचीत भी जारी है. बातचीत सकारात्मक रही है. मुझे उम्मीद है कि छात्रों ने समझ लिया होगा कि उनकी कई मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, इसलिए प्रदर्शन का दायरा काफी छोटा होना चाहिए. इसके बावजूद यदि छात्र यहां आते हैं, तो हम उन्हें रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे."
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