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BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र, राजभवन मार्च के दौरान छात्रों ने तोड़ी बैरिकेडिंग; 70वीं परीक्षा पर विवाद

70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

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BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र, राजभवन मार्च के दौरान छात्रों ने तोड़ी बैरिकेडिंग
पटना:

पटना में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को तेज हो गया. गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों ने रास्ते में लगाई गई पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी. प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही राजधानी के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, जबकि प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है.

परीक्षा रद्द करने की मांग

अभ्यर्थी 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.

पहले ही दी गई थी चेतावनी

प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और राजभवन मार्ग समेत कई क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. फिलहाल प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है. पुलिस की कोशिश है कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, जबकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

पुलिस ने कहा था, हम रोक लेंगे

एसडीपीओ टाउन-2 (कानून-व्यवस्था) कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था कि "हमने बैरिकेडिंग लगा दी है और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. छात्रों के साथ बातचीत भी जारी है. बातचीत सकारात्मक रही है. मुझे उम्मीद है कि छात्रों ने समझ लिया होगा कि उनकी कई मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, इसलिए प्रदर्शन का दायरा काफी छोटा होना चाहिए. इसके बावजूद यदि छात्र यहां आते हैं, तो हम उन्हें रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे."

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BPSC, Patna, Student Protest, Raj Bhavan March, Gandhi Maidan
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