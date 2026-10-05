लंदन से अमेरिका जा रही फ्लाइट अचानक 9 हजार फीट नीचे आई, फुल इमरजेंसी घोषित

लंदन से अमेरिका के शिकागो जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 ने आयरलैंड के ऊपर इमरजेंसी घोषित कर दी है और 'स्क्वाक 7700' सिग्नल भेजा है. फ्लाइट ट्रैकर के अनुसार, आयरलैंड के ऊपर उड़ान भरते समय विमान लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आया.

Squawk 7700 का क्या मतलब है?

'Squawk' चार अंकों का एक कोड होता है, जिसे एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है. कोड 7700 का इस्तेमाल आम इमरजेंसी का संकेत देने के लिए किया जाता है. यह कोड असल समस्या के बारे में नहीं बताता. यह बस कंट्रोलर्स को यह बताता है कि क्रू को मदद और आगे बढ़ने के लिए साफ रास्ते की जरूरत है.

आज ही एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात नए खतरे के कारण अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम में तैनात अपने सभी लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों को वापस उनके अमेरिकी बेस पर बुला लिया. यह कदम ब्रिटिश सरकार द्वारा उन लोगों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिन पर उस UK एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश में शामिल होने का आरोप है, जहां ये विमान तैनात थे.

अधिकारी ने बताया, "हम अब पुष्टि कर सकते हैं कि RAF फेयरफोर्ड में तैनात सभी अमेरिकी बॉम्बर विमानों को वापस अमेरिका में उनके होम बेस पर भेज दिया गया है." इस बयान में विमानों को वापस बुलाने के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. ऐसे में अब ब्रिटिश एयरवेज में इमरजेंसी घोषित होने से तरह-तरह के आकलन लग रहे हैं.

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