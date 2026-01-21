विज्ञापन
विशेष लिंक

सुल्तानगंज इलाके में गोलीबारी मामला: हॉस्टल में रची गई थी साजिश, 7 गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास बम बनाने की सामग्री भी बरामद की है. जिससे ये साफ हो जाता है कि ये छात्र किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी तैयारी में थे.

Read Time: 2 mins
Share
सुल्तानगंज इलाके में गोलीबारी मामला: हॉस्टल में रची गई थी साजिश, 7 गिरफ्तार
हॉस्टल से मिला बम बनाने का सामान
पटना:

पटना के सुल्तानगंज इलाके में बीते दिनों हुई बमबारी और गोलीबारी की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस इस मामले की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद सात संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि इस गोलीकांड की पूरी योजना हथुआ हॉस्टल में रहते हुए बनाए गई थी. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. 

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास बम बनाने की सामग्री भी बरामद की है. जिससे ये साफ हो जाता है कि ये छात्र किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी तैयारी में थे. आपको बता दें कि बीते मंगलवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सीवी रमन हॉस्टल में जमकर बमबाजी और गोलीबारी की गई थी. इस गोलीबारी में उस समय दो छात्र घायल हो गए थे. 

गौरतलब है कि बीते मंगलवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित सीवी रमन हॉस्टल में जमकर बमबाजी और गोलीबारी हुई थी. इस घटना में दो छात्र घायल हो गए थे.घटना के बाद पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया था, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया. पुलिस लगातार मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य छात्रों की भूमिका की भी छानबीन जारी है.

यह भी पढ़ें: ये मां आज भी अपने दोनों बच्चों की तस्वीर देखते ही फफक पड़ती है

यह भी पढ़ें: पटना NEET छात्रा की मौत: कहां तक पहुंची SIT जांच, खुलासे में क्यों हो रही देर? जानिए बड़े अपडेट्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sultanganj Firing, Patna Police, Crime In Patna
Get App for Better Experience
Install Now