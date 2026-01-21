पटना में ऑनर किलिंग: इंटरकास्ट मैरिज करने पर साढ़ू और पिता ने पीट-पीटकर की शख्स की हत्या

बिहार की राजधानी पटना से सटे परसा बाजार थाना क्षेत्र में 'ऑनर किलिंग' जैसी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां दो साल पहले किए गए एक अंतरजातीय प्रेम विवाह का बदला लेने के लिए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान पुनपुन के जाहिदपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ राजा के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, जाहिदपुर निवासी श्याम बाबू रविदास के पुत्र ओमप्रकाश ने करीब दो वर्ष पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. इस शादी से ओमप्रकाश के साढ़ू और उसके पिता काफी नाराज चल रहे थे. परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के कारण योजनाबद्ध तरीके से ओमप्रकाश का अपहरण किया गया और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया.



ननिहाल से लौटने के दौरान वारदात

घटना रविवार शाम की है. ओमप्रकाश शाम करीब 4 बजे अपने गांव जाहिदपुर से ननिहाल (परसा बाजार के सुईथा गांव) गया था. शाम 7 बजे जब वह वापस घर के लिए निकला, तो रास्ते में ही वह लापता हो गया. परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन रात भर उसका कुछ पता नहीं चला.

तड़वा गांव के पास मिला अधमरा शरीर

सोमवार सुबह ओमप्रकाश तड़वा गांव के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला. उसकी बुलेट मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी थी. परिजनों ने उसे आनन-फानन में खजपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मंगलवार को पटना AIIMS रेफर किया गया. लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

मृतक के परिजनों का कहना है कि वे घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराने परसा बाजार थाना पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत नहीं ली गई. इसके बाद वे हवाई अड्डा थाना गए. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

पुलिस की कार्रवाई

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस हरकत में आई है. परसा बाजार थाना प्रभारी के अनुसार, अस्पताल में पदाधिकारी भेजकर मृतक का बयान दर्ज कराया गया था. इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हत्या के मुख्य आरोपी (साढ़ू और उसका पिता) फिलहाल पुलिस की रडार पर हैं.

गांव में तनाव का माहौल

ओमप्रकाश की मौत के बाद जाहिदपुर और आसपास के इलाकों में शोक के साथ-साथ आक्रोश भी है. परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.