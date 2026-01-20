पटना NEET छात्रा की मौत: कहां तक पहुंची SIT जांच, खुलासे में क्यों हो रही देर? जानिए बड़े अपडेट्स

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब बिहार की सबसे संवेदनशील और चर्चित घटनाओं में शामिल हो चुका है. यह मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जांच की दिशा और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए. परिजनों के आरोप, पुलिस के शुरुआती आकलन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच बने विरोधाभास ने पूरे मामले को उलझा दिया. अब इस केस की जांच SIT के हाथ में है और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी IG पटना जितेंद्र राणा खुद इसकी रोज़ाना निगरानी कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीट छात्रा के यौन शोषण की बात कही गई. इस घटना को लेकर पटना में जमकर विरोध-प्रदर्शन भी हो रहा है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नीट की तैयारी कर रही इस छात्रा के साथ हुआ क्या था? इस बीच यह जानना जरूरी है कि नीट छात्रा की मौत मामले में गठित SIT की जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ अभी तक हासिल हुआ और मामले का खुलासा कब तक होगा?

गर्ल्स हॉस्टल में अचेत अवस्था में मिली थी छात्रा

घटना की शुरुआत उस दिन हुई, जब छात्रा पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में अचेत अवस्था में पाई गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआती घंटों में पुलिस और अस्पताल प्रशासन का फोकस मेडिकल कारणों पर रहा. प्राथमिक तौर पर तबीयत बिगड़ने या दवा के ओवरडोज़ जैसी आशंकाएं जताई गईं. इसी आधार पर पुलिस के कुछ शुरुआती बयान सामने आए. लेकिन छात्रा के परिजनों का कहना था कि उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी और शरीर पर चोट के निशान थे, जो सामान्य मौत की ओर इशारा नहीं करते थे. यहीं से मामले में भ्रम की पहली परत तैयार हुई.

परिजनों ने यौन उत्पीड़न आरोप के साथ किया प्रदर्शन

अगले ही दिन परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की गई है. इस आरोप के साथ ही मामला सड़क पर आ गया. छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. पटना के कई इलाकों में विरोध हुआ और पुलिस के खिलाफ नारेबाज़ी हुई. परिजनों और प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी, निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और सख्त कार्रवाई. इस जनआक्रोश ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती संकेत से आया निर्णायक मोड़

मामले में निर्णायक मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती संकेत सामने आए. रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया. इसके बाद विसरा, DNA और अन्य नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए. यहीं से शुरुआती पुलिस बयानों और मेडिकल-फॉरेंसिक संकेतों के बीच अंतर साफ दिखने लगा. जनता और मीडिया ने सवाल उठाया कि जब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी थी, तब इतनी जल्दबाज़ी में निष्कर्ष क्यों निकाले गए. इसी वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली कठघरे में आ गई.

जांच की शुरुआत में क्यों बिगड़ा संतुलन

पुलिस पर सवाल इसलिए भी बढ़े क्योंकि शुरुआती चरण में परिजनों से संवाद को लेकर असंतोष सामने आया. परिवार का कहना था कि उन्हें जांच की सही स्थिति समय पर नहीं बताई गई. ऐसे संवेदनशील मामलों में शब्दों और समय दोनों की अहमियत होती है, लेकिन यहां संतुलन बिगड़ा हुआ नजर आया. यही कारण है कि यह मामला सिर्फ अपराध जांच नहीं, बल्कि पुलिस की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया.

बढ़ते दबाव के बाद SIT का हुआ गठन

बढ़ते दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया. SIT को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह स्थानीय दबाव से दूर रहकर, सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच करे. SIT ने दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया, हॉस्टल परिसर और कमरे की जांच की और पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करने पर काम शुरू किया.

पटना IG जितेंद्र राणा डेली कर रहे मॉनिटरिंग

इस पूरे केस की निगरानी खुद IG जितेंद्र राणा कर रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, IG स्तर पर इस मामले की डेली मॉनिटरिंग हो रही है. हर दिन SIT से जांच की प्रगति की रिपोर्ट ली जा रही है. आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जल्दबाज़ी से बचा जाए और केवल सबूतों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएं. उनकी निगरानी में क्राइम सीन का रीकंस्ट्रक्शन, हॉस्टल में आने-जाने वालों की जानकारी, CCTV फुटेज और मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है.

SIT जांच की समझें प्रक्रिया

SIT डिजिटल सबूतों पर भी खास ध्यान दे रही है. छात्रा और हॉस्टल से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा खंगाले जा रहे हैं. इसके साथ ही हॉस्टल स्टाफ, सहपाठी छात्राओं और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि छात्रा के साथ आखिरी समय में कौन-कौन संपर्क में था और घटनाक्रम किस क्रम में हुआ.

अब तक की जांच में क्या कुछ हुआ?

अब तक की जांच में हॉस्टल प्रबंधन और कुछ अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गंभीर धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाई गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जाएगा. DNA और विसरा रिपोर्ट इस केस में निर्णायक साबित हो सकती हैं. पुलिस का लक्ष्य है कि तय समयसीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि मामले की सुनवाई में देरी न हो.

परिजन बोले- मेधावी थी बेटी, डॉक्टर बनने का था सपना

छात्रा के परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें तो परिजनों का कहना है कि वह पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी. परिवार अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, सच्चाई सामने आए और दोषियों को सख्त सजा मिले. परिजनों का यह भी कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी छात्राओं के लिए है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हैं.

इस केस में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों?

पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल उठा, वह यह है कि इतना भ्रम क्यों पैदा हुआ? इसके पीछे मुख्य वजहें रही, पोस्टमार्टम से पहले जल्दबाज़ी में दिए गए बयान, मेडिकल, पुलिस और फॉरेंसिक एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और संवेदनशील मामलों में संचार की चूक. ऊपर से जनआक्रोश और प्रदर्शन ने दबाव को और बढ़ा दिया.

फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर है आगे की प्रक्रिया

आगे की प्रक्रिया अब काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर है. रिपोर्ट आने के बाद आरोपों की धार तय होंगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या चूक सामने आती है, तो विभागीय कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा. साथ ही, सरकार स्तर पर हॉस्टल सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देशों की समीक्षा भी हो सकती है.

अब निर्णायक चरण में जांचः सूत्र

कुल मिलाकर, नीट छात्रा की मौत का मामला अब निर्णायक चरण में है. शुरुआती भ्रम और विरोध के बाद SIT और IG स्तर की सख्त निगरानी ने जांच को नई दिशा दी है. अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि फॉरेंसिक जांच क्या कहती है और क्या पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाता है. इस केस का नतीजा न केवल एक परिवार के लिए, बल्कि बिहार में छात्राओं की सुरक्षा और पुलिस-प्रशासन पर जनता के भरोसे के लिए भी बेहद अहम साबित होगा.



