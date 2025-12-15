पटना में अपराधियों का तांडव, चंद घंटों में दिया दो बड़ी वारदातों को अंजाम

पटना में रविवार, 15 दिसंबर 2025 की शाम को अपराध की दो बड़ी घटनाओं ने शहर में सनसनी फैला दी है. पहली घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी घटना गौरीचक थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन विवाद में गोली मार दी गई.

1. आलमगंज में युवक की गोली मारकर हत्या

पटना सिटी के आलमगंज थाना से चंद कदमों की दूरी पर पोस्ट ऑफिस के पास देर शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. घटना के खुलासे के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और FSL टीम को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

2. गौरीचक में प्रॉपर्टी डीलर को जमीन विवाद में गोली मारी

अपराध की दूसरी घटना पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के फतेहपुर के नजदीक दिनदहाड़े हुई. सदर डीएसपी 02 रंजन कुमार ने बताया कि घायल व्यक्ति विनोद कुमार, जो मूल रूप से फतेहपुर के निवासी हैं, अपनी जमीन पर गए थे. उनके दोस्त संजय कुमार के अनुसार, विनोद कुमार को सूचना मिली थी कि उनकी जुझारपुरा गांव स्थित जमीन पर कोई व्यक्ति बाउंड्री करा रहा है. जब विनोद कुमार मौके पर पहुंचे, तो बाउंड्री कर रहे युवक से उनसे विवाद हो गया. तभी अपराधियों ने उन पर गोली चला दी. एक गोली उनके पेट में लगी और वह वहीं गिर पड़े. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हुए, इस बीच अपराधी फरार हो गए.

घायल विनोद कुमार को आनन-फानन में इलाज के लिए पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है.