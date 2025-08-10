विज्ञापन
बिहार: बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, मददगारों को पैसे बांटते हुए आए नजर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कोसकीपुर और सिमरा गांव के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1000 पैकेट राहत सामग्री प्रदान की. साथ ही आर्थिक मदद भी की.

पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया
  • पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया
  • सांसद ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों को राहत शिविर लगाने और नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
  • उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को अपने निजी कोष से आर्थिक सहायता और राहत सामग्री प्रदान की.
कटिहार:

पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शनिवार को कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड पहुंचे. जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपने निजी कोष से राहत सामग्री का भी वितरण किया. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ को देखते ही संबंधित पदाधिकारी को फोन लगाकर बाढ़ राहत शिविर लगाने, सरकारी नाव और अन्य बाढ़ राहत सामग्री मुहैया कराने को कहा. कुर्सेला प्रखंड के बाढ़ निरीक्षण के बाद वे नाव से पूर्णिया के रुपौली विधानसभा अंतर्गत कोयली सिमरा पूरब पंचायत के कोसकीपुर और सिमरा गांव- नंदगोला, टिकापटी पहुंचे.

गरीबों की मदद से बड़ा कोई त्योहार नहीं

इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री और आर्थिक सहायता तौर पर रुपया देते हुए देखे गया. इस दौरान उन्होंने साफ कहा “गरीबों की मदद से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, सरकार के भरोसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते.”

उन्होंने सरकार की ओर से अब तक राहत कार्य शुरू नहीं करने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि वोट के लिए सब आते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं. हमने पिछली बार ही कहा था कि बाढ़ से बचाव के लिए दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन प्रदेश की सरकार और लूट तंत्र में लगे लोगों ने फिर से आपदा को अवसर बनाया. 

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कोसकीपुर और सिमरा गांव के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1000 पैकेट राहत सामग्री प्रदान की. साथ ही, उम्रदराज पुरुषों और महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से नगद राशि भी दी. बाढ़ से प्रभावित महिलाओं के लिए उन्होंने 500-500 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी. इसके अलावा, गांव में बाढ़ से जूझ रही महिलाओं की स्वच्छता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की सहायता भी दी.

श्याम प्रसाद राम की रिपोर्ट

