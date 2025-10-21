विज्ञापन
बिहार चुनावः महागठबंधन को झटका, VIP प्रत्याशी का नामांकन रद्द, NDA को वॉक ओवर!

सुगौली विधानसभा सीट से राजद विधायक शशि भूषण सिंह ने वीआईपी के टिकट पर नॉमिनेशन किया था. लेकिन नामांकन में हुई गलती के कारण शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता राजेश राम.
मोतिहारी:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महाठगबंधन को बड़ा झटका लगा है. महागठबंधन घटक दल के सहयोगी VIP के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार सुगौली विधानसभा सीट से वीआईपी की ओर से नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवार इंजीनीयर शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है. ऐसे में यहां से NDA को वॉक ओवर मिल गया है. इससे पहले मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोजपा (रामविलास) की उम्मीदवार सीमा सिंह का भी नामांकन रद्द हुआ था. अब दोनों गठबंधन इन दोनों सीटों पर मजबूत निर्दलीय को तलाश रही है.

राजद विधायक ने वीआईपी से भरा था पर्चा

मालूम हो कि सुगौली विधानसभा सीट से अभी राजद के विधायक हैं. सीट बंटवारे में मची पेंच के बीच यहां से वीआईपी के टिकट पर राजद के विधायक शशि भूषण सिंह को ही उतारा गया था. लेकिन नामांकन में हुई गलती के कारण शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

शशिभूषण सिंह से कहां हुई चूक

शशि भूषण सिंह राजद से विधायक थे. चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजद जैसे बड़े दलों के प्रत्याशी को मात्र एक प्रस्तावक लेकर नामांकन करना होता है. लेकिन विकासशील इंसान पार्टी जैसे गैर-निबंधित पार्टियों के उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावक के साथ नॉमिनेशन करना होता है. शशि भूषण सिंह से यही चूक हुई.

शशि भूषण सिंह राजद की सोचकर एक प्रस्तावक के साथ चले गए। नामांकन का आवेदन भी कर दिया. अब जब नामांकन पत्रों की जांच हुई तो प्रस्तावकों की संख्या पूरी नहीं होने के आधार पर नामांकन को रद्द कर दिया गया.

(मोतिहारी से पंकज वर्मा की रिपोर्ट)

