विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश सरकार ने बांटे जिलों के प्रभार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मिला पटना, जानिए किसे मिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट

बिहार सरकार ने सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी की है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना और विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का प्रभार मिला है.

Read Time: 3 mins
Share
नीतीश सरकार ने बांटे जिलों के प्रभार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मिला पटना, जानिए किसे मिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट
  • बिहार सरकार ने सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है
  • डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को राजधानी पटना जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त कर सरकार ने राजनीतिक गंभीरता दर्शाई है
  • दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार सरकार ने रविवार को राज्य के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी है. बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी इस आवंटन में कई वरिष्ठ मंत्रियों को अहम जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति का संकेत साफ झलकता है. नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस सूची में सबसे प्रमुख नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है, जिन्हें राजधानी पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है.

पटना हमेशा से राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है. ऐसे में डिप्टी सीएम को यह जिम्मेदारी देकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजधानी के प्रशासनिक और राजनीतिक प्रबंधन को लेकर वह बेहद गंभीर है. वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर, दो महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार दिया गया है. मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, जबकि भोजपुर राजनीतिक रूप से हमेशा से संवेदनशील और सक्रिय जिला रहा है. 

विजय कुमार चौधरी को 2 जिलों का कमान

वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चम्पारण और नालंदा का प्रभार दिया गया है. नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, जबकि पूर्वी चम्पारण ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है. माना जा रहा है कि अनुभवी नेता होने के कारण सरकार ने इन जिलों को उनके हवाले किया है.

मंगल पाण्डे बने दरभंगा के प्रभारी मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे को दरभंगा और पश्चिमी चम्पारण की जिम्मेदारी दी गई है. दरभंगा मिथिलांचल का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, जबकि पश्चिमी चम्पारण भौगोलिक रूप से बड़ा जिला होने के साथ राजनीतिक दृष्टि से भी खास है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण जिले का प्रभार सौंपा गया है. दोनों जिले गंगा के आसपास बसे होने के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

सूची में सबसे खास नाम अशोक चौधरी का रहा, जिन्हें एक साथ तीन जिलों का प्रभार मिला है. यह कैबिनेट में उनके बढ़ते कद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसे को दर्शाता है. तीन जिलों की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है.

ये भी पढ़ें-: नितिन गडकरी ने रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात, धीरे-धीरे पुरानी पीढ़ी को पीछे हटना चाहिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Government, District Allocation, Samrat Choudhary
Get App for Better Experience
Install Now