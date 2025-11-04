विज्ञापन
नीतीश अब सीएम बनने वाले नहीं, इसलिए दूसरों के गले में डाल रहे माला... कैमूर में अखिलेश यादव का तंज

कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए पर जमकर हमला बोला. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता नई सरकार बनाने जा रही है.

नीतीश अब सीएम बनने वाले नहीं, इसलिए दूसरों के गले में डाल रहे माला... कैमूर में अखिलेश यादव का तंज
  • बिहार की रामगढ़ सीट से राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया.
  • उन्‍होंने कहा कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसीलिए दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं.
  • उन्‍होंने भाजपा को इस्तेमाली पार्टी बताते हुए कहा कि वह पहले इस्तेमाल करती है और फिर बर्बाद करती है.
पटना :

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बिहार के बाहर से अन्य राज्यों के भी तमाम नेता आ रहे हैं. कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा से राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्‍होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार जान गए हैं कि वह अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं इसीलिए दूसरे के गले में पहले ही माला डाल दे रहे हैं. साथ ही उन्‍होंने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला. 

कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए पर जमकर हमला बोला. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता नई सरकार बनाने जा रही है और यह नई सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी के नेतृत्व में बनने जा रही है. 

अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया इस्‍तेमाली पार्टी 

उन्‍होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी वह अब रोड शो में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं. अब वह मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं. इसलिए वह दूसरों के गले में माल पहले ही डाल दे रहे हैं. उन्‍होंने भाजपा को इस्तेमाली पार्टी बताते हुए कहा कि वह पहले इस्तेमाल करती है और फिर बर्बाद करती है.  

नौजवानों का नहीं, बीजेपी का होगा पलायन: अखिलेश 

अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव नया बिहार बनाने का है. नौकरी की बहार आने वाली है. उन्‍होंने कहा कि इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होगा. 

