क्या ये नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है... सवाल पर क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी?

NDTV के कार्यक्रम 'PowerPlay' के मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए का चेहरा हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन केवल नीतीश कुमार की "स्वैच्छा" से ही संभव है.

उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उनसे यह सीधा सवाल किया गया कि क्या यह नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है. इस पर उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "वो बिहार के नेता हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं,"

स्वास्थ्य पर उठे सवालों का दिया जवाब

हाल के दिनों में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर भी उप मुख्यमंत्री ने खुलकर बात की. जब उनसे CM की तबीयत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "उनकी तबीयत एकदम ठीक है." उन्होंने कहा, "कल बारिश हो रही थी और 75 साल का नौजवान चुनावी रैली कर रहे थे. वहीं, एक 36 साल का युवा नेता घर पर सो रहा था."

NDTV PowerPlay के मंच से उप मुख्यमंत्री ने बिहार NDA में नेतृत्व को लेकर चल रहे सभी कयासों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई पर मुहर लगा दी है.