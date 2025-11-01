विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या ये नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है... सवाल पर क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी?

NDTV के कार्यक्रम 'PowerPlay' के मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए का चेहरा हैं.

Read Time: 2 mins
Share
क्या ये नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है... सवाल पर क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी?
  • उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे
  • सम्राट चौधरी ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन केवल नीतीश कुमार की स्वैच्छा से संभव होगा और फिलहाल कोई बदलाव नहीं है
  • उन्होंने नीतीश कुमार की बिहार के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें बिहार का प्रमुख नेता बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

NDTV के कार्यक्रम 'PowerPlay' के मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए का चेहरा हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन केवल नीतीश कुमार की "स्वैच्छा" से ही संभव है.

उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उनसे यह सीधा सवाल किया गया कि क्या यह नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है. इस पर उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "वो बिहार के नेता हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं," 

स्वास्थ्य पर उठे सवालों का दिया जवाब

हाल के दिनों में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर भी उप मुख्यमंत्री ने खुलकर बात की. जब उनसे CM की तबीयत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "उनकी तबीयत एकदम ठीक है." उन्होंने कहा, "कल बारिश हो रही थी और 75 साल का नौजवान चुनावी रैली कर रहे थे. वहीं, एक 36 साल का युवा नेता घर पर सो रहा था." 

NDTV PowerPlay के मंच से उप मुख्यमंत्री ने बिहार NDA में नेतृत्व को लेकर चल रहे सभी कयासों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई पर मुहर लगा दी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
<