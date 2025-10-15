चिराग की सीटों पर नीतीश का 'कब्जा', मांझी-कुशवाहा भी खफा, क्या NDA में वाकई All is Well है?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की LJP(R) के दावे वाली पांच सीटों- मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. इससे गठबंधन में सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाखुश दिख रहे हैं.

चिराग के कोटे की सीटों पर खतरा

पटना और दिल्ली में हुई बैठकों के बाद चिराग को 29 सीटें दी गईं, लेकिन नीतीश पिछले चुनाव में जीती अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहते. जेडीयू के मुताबिक चिराग, कुशवाहा, मांझी का गठबंधन बीजेपी से है. ऐसे में जेडीयू अपनी सीटें किसी हाल में कम करना नहीं चाहती है. अब इन पांच सीटों पर भी जेडीयू कैंडिडेट उतारने से चिराग के कोटे की सीटें कम होने का खतरा पैदा हो गया है. ऐसे में चिराग अब क्या करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस है.

मांझी बोले, हम असंतुष्ट हैं

इसके अलावा जीतनराम मांझी भी अपनी पार्टी को मिली छह सीटों से बहुत खुश नहीं हैं. उन्होंने मखदूमपुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है. ये सीट भी चिराग के कोटे में जाने वाली थी. मांझी ने कहा कि हमारी अपेक्षाएं थीं कि हमें कम से कम 12-13 सीटें मिलेंगी, लेकिन 6 सीट मिली हैं. हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं. हम भी असंतुष्ट हैं.

नाराज कुशवाहा दिल्ली में बोले- सब ठीक है

उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे से नाराज चल रहे थे. वह महुआ सीट एलजेपी को देने की चर्चा से नाराज थे. खबर ये थी कि कुशवाहा अपने बेटे को वहां से लड़ाना चाहते हैं. दिल्ली जाते समय कुशवाहा ने अपनी नाखुशी के संकेत भी खुलकर दिए थे. लेकिन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है. अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है.

जेडीयू की लिस्ट के बाद धरना-प्रदर्शन

एनडीए में नीतीश की पार्टी को 101 सीटें मिली हैं. जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट बुधवार को जारी कर दी. इस लिस्ट से बहुत से लोग नाखुश भी हैं. नाखुश नेता प्रदर्शन कर रहे हैं. कोई सड़क पर बैठकर तो कोई दफ्तर के बाहर धरना दे रहा है. पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है. दो विधायकों का टिकट कट गया है.

नीतीश की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं

नीतीश के वोट बैंक लवकुश यानी गैर यादव ओबीसी समाज से 23 उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं. 27 नए चेहरे पहली बार मैदान में उतारे गए हैं. पिछले चुनाव में हार चुके 11 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है. पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है. पिछली बार 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, सभी हार गए थे. 51 उम्मीदवारों में 4 महिलाएं भी हैं.

3 बाहुबलियों को भी दिया गया टिकट

नीतीश की पार्टी ने तीन बाहुबलियों को भी टिकट दिया है. छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को टिकट मिला है. अनंत सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं. एफिडेविट के मुताबिक, अनंत पर 28 अपराधिक मामले दर्ज हैं. अगले बाहुबली हैं धूमल सिंह. उनके ऊपर हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास समेत 150 से ज़्यादा केस है. वह 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. बाहुबलियों में अगला नाम अमरेंद्र पांडे का है. अमरेंद्र पांच बार विधानसभा सदस्य रहे हैं. 2020 के चुनाव में उन्होंने पूर्व सांसद काली पांडे को हराया था. अमरेंद्र के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं.