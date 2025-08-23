बिहार में किन्नर ने नंगा होकर की दारोगा की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बीच सड़क पर नंगा होकर पुलिस वालों से उलझते किन्नर का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें किन्नर न केवल पुलिस अधिकारियों के सामने ताली बजाते हुए उनसे बहस कर रहा है. साथ ही साथ पुलिस वाले से डंडा छीनकर उनकर हमले की कोशिश भी कर रहा है. बताया जाता है कि यह वीडियो बिहार के गयाजी का है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गयाजी-नवादा मुख्य सड़क मार्ग पर मेहता पेट्रोल पंप के पास की है.

यहां ऑटो में सवार होकर तीन-चार किन्नरों का समूह कहीं जा रहा था. इसी दौरान चालक को पुलिस ने आगे जाने से मना किया. जिसके बाद वे लोग पुलिस से उलझ गए और पुलिस पर हमला बोल दिया.



इसी बीच एक किन्नर नंगा होकर एक दरोगा की पिटाई करने लगा. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. घटना शुक्रवार की है. बताया गया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे को लेकर वाहनों का रूट बदल दिया गया था.



इस वजह से दारोगा ने ऑटो को रोका. इस बीच ऑटो में सवार किन्नरों के समूह ऑटो से उतरकर पुलिसकर्मी से उलझ गए, फुटेज में कुछ पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं.



आसपास के लोगों की भीड़ लगी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है हो रहा है. हालांकि हमारे चैनल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो फुटेज की जांच पुलिस कर रही है. वीडियो आपत्तिजनक है. इस कारण उसे एनडीटीवी दिखा नहीं रहा है.