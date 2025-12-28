बिहार सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, राज्य में जल्द खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, जानें किसमें होगी कितनी सीट

बिहार राज्य में आनेवाले साल में दो नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं. जिसके साथ ही राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी. अभी 11 जिलों में 13 मेडिकल कॉलेजों का संचालन हो रहा है, इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में 100-100 की संख्या में यूजी छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा. यहां सभी छात्रों के लिए छात्रावास भवन और डॉक्टर व कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा होगी. बिहार सरकार के अनुसार राज्य में आगामी तीन वर्षों में आठ से अधिक नये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. जो लोग डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है.

हॉस्पिटल का संचालन जनवरी में शुरू होगा

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैशाली के महुआ में बनकर तैयार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और आरा के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का संचालन जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा. इन दोनों मेडिकल कॉलेजों की क्षमता 500-500 बेड की होगी. इनकी लागत क्रमशः 500 करोड़ और 543 करोड़ रुपए है.

भोजपुर और वैशाली में संचालित होने वाले दोनों मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का संचालन नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, जहां मुख्य रूप से जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गाइनेकोलॉजी और आईसीयू जैसी प्रमुख सुविधाएं होंगी. इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में रोगियों के लिए इंडोर, आउटडोर, जांच, दवा आदि की सुविधा मिलेगी. साथ ही डेमो रूम, म्यूजियम, ऑप्टोसी ब्लॉक में उपकरणों के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं लागू होंगी.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाकी जिलों में भी अगले पांच साल के भीतर एक-एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. सीवान और बेगूसराय में करीब 45-50 फीसदी, बक्सर, मधुबनी आदि जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य 60-80 फीसदी के बीच पूरा हो चुका है.