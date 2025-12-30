विज्ञापन
2 लाख दो, नहीं तो तुम्हारा 'वो वाला' वीडियो कर देंगे वायरल... बिहार में धमकी देकर युवती से 5 साल तक दरिंदगी

सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब मामला सार्वजनिक हुआ, तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत और पंचायत हुई. बताया जा रहा है कि युवक शादी के लिए तैयार था, लेकिन उसके पिता के विरोध के कारण यह रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका. इसी खींचतान के बीच ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का आरोप सामने आया है.

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर पड़ोसी गांव की युवती को पिछले 5 वर्षों से ब्लैकमेल करने और उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है. पीड़ित युवती ने अब न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

ब्लैकमेलिंग और ₹2 लाख की फिरौती

पीड़ित युवती का आरोप है कि पड़ोस के गांव का रहने वाला मो. फुरकान पिछले पांच सालों से उसे डरा-धमका रहा है. आरोपी के पास युवती का एक अश्लील वीडियो है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा. इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के परिजनों से डरा-धमकाकर 2 लाख रुपये की उगाही भी कर ली है. अब वह फिर से 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा है, जिससे तंग आकर युवती ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

पंचायत का फैसला ठुकराया

मामला गहराने पर स्थानीय स्तर पर इस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत भी बुलाई गई थी. पंचायत में यह सहमति बनी थी कि दोनों की शादी करा दी जाए. हालांकि, युवक और उसके परिवार वालों ने पंचायत के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया.

प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विरोध

पुलिस की कार्रवाई
मनियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

