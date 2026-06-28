इकलौते बेटे और पोतों ने पीट-पीटकर मां को मार डाला, मौत से पहले तड़पते हुए छलका बुजुर्ग मां का दर्द

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का मुसहरी थाना क्षेत्र रविवार को एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आ गया.मृतक महिला की पहचान पहलादपुर निवासी शांति देवी (85 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कि एक विधवा थीं.पुलिस को घटना की सूचना दी. जानकारी मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

लाठी-डंडों से बेटे- बहु और पोतों ने बेहरमी से पीटा

मामले को लेकर पुलिस ने बताया की शुरूआती जांच में स्थानीय ग्रामीणों ने शांति देवी की मौत के लिए उनके इकलौते बेटे मधुसूदन शाही, बहू और दोनों पोतों को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि इन सभी ने मिलकर शांति देवी को लाठी-डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई. वही ग्रामीणों के इस आरोप को बल तब मिला जब बुजुर्ग महिला की पिटाई के बाद उसका एक बयान सामने आया था, जिसमें उसने मरने से ठीक पहले तड़पते हुए रो-रोकर बताया था कि उसके बेटे मधुसूदन, बहू और पोतों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की है. जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

मरने वाली बुजुर्ग महिला शांति देवी

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पाई-पाई को मोहताज थी मां

मामले को लेकर स्थानीय महिलाओं ने बताया कि शांति देवी के पति की मौत कई साल पहले ही हो चुकी है. उनकी एक बेटी थी, जिसकी भी कुछ समय पहले मौत हो गई. अब परिवार में सिर्फ उनका बेटा ही बचा था. बेटे के होने के बाद भी मां की हालत ठीक नहीं थी उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव के अलग-अलग घरों में झाड़ू-पोछा और बर्तन मांजने का काम करना पड़ता था. इसके बदले मिलने वाले थोड़े-बहुत पैसे वह अपना पेट पालती थी, लेकिन उनका लालची बेटा और बहू जबरन छीन लिया करते थे. विरोध करने पर अक्सर पूरा परिवार मिलकर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करता था. रविवार को भी इसी विवाद में सबने मिलकर बुजुर्ग को इस कदर पीटा कि उनकी जान ही चली गई.

ग्रामीणों का भारी हंगामा

मामले को लेकरडीएसपी ईस्ट-2 के एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पहलादपुर गांव से एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा.

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