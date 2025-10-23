महागठबंधन के मंच पर तेजस्वी की फोटो पर संग्राम, पप्पू यादव बोले- राहुल गांधी ही जितवाएंगे

महागठबंधन की पटना में आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर को लेकर किच-किच शुरू हो गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिना राहुल गांधी की तस्वीर के कुछ नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि राहुल के चेहरे पर वोट मिलता है. अब महागठबंधन के मंच पर जिस तरह से केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है उससे कई सियासी संकेत साफ मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर सहमति हो गई है. हालांकि, कांग्रेस या सीपीआई की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया,लेकिन कई बार तस्वीरें हकीकत भी बयां करती हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि बिना राहुल गांधी के बिना कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता हूं. राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं. किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने वाले हैं. राहुल गांधी सीधा सिंगल चेहरा होना चाहिए. उन्होंने साथ ही कहा कि गठबंधन में सबका चेहरा होना चाहिए.

पप्पू यादव न केवल तेजस्वी के चेहरे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन में जितने दल उन सबका चेहरा होना चाहिए. ये सही नहीं और इसका संदेश गलत जाएगा. पूर्णिया के सांसद ने कहा कि लालू यादव से मुलाकात का कोई फायदा नहीं है. ये बिहार है, यहां राजनीति सिद्धांत से नहीं चलती है. मूल्यों से चलने वाला एक ही व्यक्ति है, सिंगल नीतीश कुमार. उनके अलावा कोई नहीं. उन्होंने कहा कि मूल्यों राजनीति में चलने वाली न तो बीजेपी है और न कोई और दल. कांग्रेस तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पार्टी है.

पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को सबका ख्याल रखती है. किसी के नाम की घोषणा हो. नरेंद्र मोदी के सामने वोट किसी को वोट लोग देंगे तो वो राहुल गांधी को वोट मिलेगा. राहुल गांधी के बिना आप बिहार नहीं जीत पाएंगे.