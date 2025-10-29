विज्ञापन
विशेष लिंक

मोतिहारी विधानसभा चुनाव में क्या BJP लगाएगी चौका या RJD तोड़ पाएगी ट्रेंड, प्रमोद कुमार की साख दांव पर

मोतिहारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या चौथी बार अपनी विजय पताका फहरा पाएगी. उनकी जीत का अंतर हर चुनाव के साथ घटता जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
मोतिहारी विधानसभा चुनाव में क्या BJP लगाएगी चौका या RJD तोड़ पाएगी ट्रेंड, प्रमोद कुमार की साख दांव पर
Motihari Seat
मोतिहारी:

मोतिहारी विधानसभा सीट (Motihari) बीजेपी का किला रही है. इस विधानसभा सीट से पिछले तीन विधानसभा चुनाव से भाजपा के प्रमोद कुमार जीतते रहे हैं.प्रमोद कुमार से पहले दो बार माहेश्वर सिंह विधायक रहे हैं. प्रमोद कुमार लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं. मोतिहारी विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, कुशवाहा और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं. बीजेपी का भरोसा सवर्ण और शहरी वोटरों पर है. RJD मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण पर फिर भरोसे में है.मोतिहारी विधानसभा सीट बिहार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आती है. ये पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का हिस्सा है.

2008 के बाद मोतिहारी विधानसभा सीट में मोतिहारी नगर परिषद और लौटनाहा तथा पिपरीकोठी सामुदायिक विकास केंद्र को शामिल किया गया था. इस सीट पर बीजेपी का गढ़ रहा है.

मोतिहारी सीट पर 1977 में जनता पार्टी और 1980 के चुनाव में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार ने बाजी मारी थी. 1985 चुनाव में कांग्रेस के हिदायतुल्लाह खान ने चुनाव जीता और 1990 के चुनाव में भी अपना कब्जा जमाए रखा. 1995 में जनता दल ने फिर से कमबैक किया और अवधेश प्रसाद कुश विधायक बने. समता पार्टी की टिकट से माहेश्वर सिंह ने 2000 में अवधेश प्रसाद को हराया था. माहेश्वर सिंह 2005 लोजपा के चुनाव में जीते. बीजेपी लगातार इस सीट पर जीतती आ रही है.

बीजेपी ने 2010 में कब्जा जमाया 
बीजेपी ने प्रमोद कुमार को 2010 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा था. राजद के राजेश गुप्ता को उन्होंने हराया. प्रमोद कुमार ने करीब 25 हजार वोटों के बड़े अंतर से बबलू गुप्ता को हराया था. बीजेपी के खाते में 43 प्रतिशत वोट पड़े थे.

बीजेपी का 2015 चुनाव में जलवा
बीजेपी के प्रमोद कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में एक बार जीत हासिल की. राजद ने विनोद कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया था. प्रमोद कुमार ने करीब 18 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीता. प्रमोद कुमार को कुल 79947 वोट मिले थे.राजद नेता बिनोद कुमार श्रीवास्तव को 61430 वोट मिले. 

2020 में बीजेपी की हैट्रिक
प्रमोद कुमार ने 2020 में चुनावी हैट्रिक लगाई. राजद ने फिर उम्मीदवार बदल दिया और ओम प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा. लेकिन बीजेपी विधायक  प्रमोद कुमार उन्हें पटखनी दी. प्रमोद कुमार को इस चुनाव में कुल 92733 वोट मिले थे. ओम प्रकाश चौधरी को 78088 वोट मिले. जीत का फासला करीब 14645 रहा. यानी बीजेपी का जीत का अंतर हर बार कम हुआ है, लेकिन उसने ट्रेंड बरकरार रखा था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Motihari Assembly Election 2025, Motihari Chunav, Bihar Election 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com