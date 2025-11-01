चक्रवात 'मोंथा' का असर: बिहार चुनाव प्रचार पर ब्रेक, कई दिग्गजों की रैलियां रद्द

चक्रवाती तूफान 'मोंथा' की वजह से लगातार हो रही बारिश ने बिहार में चुनावी माहौल को ठंडा कर दिया है. खराब मौसम के कारण बड़े-बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां और जनसभाएं रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे प्रचार पर बड़ा ब्रेक लग गया है.

गृह मंत्री शाह और तेजस्वी यादव की सभाएं स्थगित

सबसे बड़ा असर गोपालगंज में देखने को मिला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा स्थगित कर दी गई. हालांकि, उन्होंने पटना से ही लोगों को संबोधित किया. इसी तरह, राजद नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भी कई सभाएं स्थगित करनी पड़ीं. गोपालगंज शहर के अलावा, बैकुंठपुर और बरौली विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रैलियां रद्द हुईं. तेजस्वी यादव ने भी जनता को फोन के माध्यम से संबोधित किया.

बारिश और खराब मौसम के कारण आज भी तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है।



तेजस्वी यादव ने फोन से जनसभाओं को संबोधित किया। pic.twitter.com/eZMxrDibRt — Lutyens Media (@LutyensMediaIN) November 1, 2025

नीतीश बारिश के बावजूद भी कई जगह जाने की कोशिश

एक दिलचस्प तुलना यह रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा रद्द हुई थी, तब उन्होंने फोन के बजाय रोड शो करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की. वहीं, तेजस्वी यादव ने सभी सभाएं रद्द कर दीं, जिनमें विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के तरूणिया में होने वाली रैली भी शामिल थी.

अन्य नेताओं की रैलियों पर भी असर

'मोंथा' का असर केवल बड़े राष्ट्रीय नेताओं तक सीमित नहीं रहा, असदुद्दीन ओवैसी की कल कोचाधामन में होने वाली सभा बारिश के कारण रद्द हो गई. झारखंड के नेता बाबूलाल मरांडी की ठाकुरगंज में होने वाली सभा भी बारिश के कारण स्थगित करनी पड़ी. गुरुवार को कसबा विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सभा भी रद्द हो गई. इसी दिन पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में सांसद मनोज तिवारी और साध्वी निरंजना ज्योति की सभाएं भी रद्द की गईं.

वैशाली जिले में भी चुनावी गतिविधियों पर ब्रेक लगा. शुक्रवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चकौशान में होने वाली सभा नहीं हो सकी, साथ ही तेजप्रताप यादव की चेहराकला में निर्धारित सभा भी रद्द हो गई.