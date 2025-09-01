विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चे को मां की गोद से छीना, जमीन पर पटका... डरा रहा बंदरों का आतंक, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहा मासूम

बंदरों ने 3 महीने के बच्चे पर उस समय हमला किया गया जब वो घर के आंगन में सोया हुआ था. बच्ची की मां पत्नी रंजू देवी ने बताया कि उनके आंगन में कुछ बंदर घुस गए और बंदर ने बच्चे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की.

Read Time: 2 mins
Share
बच्चे को मां की गोद से छीना, जमीन पर पटका... डरा रहा बंदरों का आतंक, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहा मासूम
पीड़ित महिला ने बताया कि बंदर के अटैक से बच्चे के सिर में चोट आई है.
  • गोपालगंज के देवापुर शेखपुरदिल गांव में तीन महीने के बच्चे पर बंदरों ने हमला कर दिया.
  • बंदरों ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटकने की कोशिश. इस दौरान बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है.
  • बच्चे की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, इस दौरान वह भी बंदर के हमले में घायल हो गई. बच्चे का इलाज चल रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गोपालगंज:

बिहार के गोपालगंज में बंदरों ने एक छोटे से बच्चे पर हमला कर दिया. ये हमला उस समय किया गया जब बच्चा आंगन में सो रहा था. बंदरों ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटकने की कोशिश की. इस दौरान बच्चे की मां ने उसे बचाने की कोशिश की और बंदर के हमले में वो भी घायल हो गई. परिवारवाले तुरंत बच्चे को सदर अस्पताल ले गए. जहां बच्चे को भर्ती कराया गया है. बच्चे की हालत नाजुक है. जानकारी के मुताबिक माझागढ़ के देवापुर शेखपुरदिल गांव के निवासी व्यास राम का 3 महीने का बच्चा घर के आंगन में सोया हुआ था. व्यास राम की पत्नी रंजू देवी ने बताया कि उनके आंगन में कुछ बंदर घुस गए और बंदर ने बच्चों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की.

बच्चे की सिर पर आई चोट

इस दौरान वे अपने बच्चे को गोद में लेकर भागने लगी. लेकिन एक बंदर ने दौड़कर उनके गोद में रखे बच्चे को पकड़ लिया. गोद में से ही बच्चे के सिर को पकड़कर उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करने लगा. पीड़ित महिला ने बताया कि बंदर के अटैक से बच्चे के सिर में चोट आई है. बंदर ने बच्चे के बाल को भी नोच दिया है. जिसकी वजह से नवजात बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है.

सदर अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मुस्तफा ने बताया कि एक 3 माह के घायल बच्चे को यहां लाया गया हैं. बच्चे पर मंकी अटैक हुआ था. जिसकी  वजह वह जख्मी हुआ है. बच्चे के सिर में चोट लगा है. ट्रीटमेंट किया जा रहा है. बहरहाल गोपालगंज में बंदरों के आतंक की वजह से जहां लोगों में भय और दहशत का माहौल है. आए दिन बंदर रोज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Monkey Attack, Monkey Attack Child, Monkey Attack On Baby, Bihar Monkey Attack News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com