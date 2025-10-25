विधायक पर जमीन कब्जा का आरोप लगा किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने किया विफल

बिहार चुनाव के दौरान बिहार शरीफ में बीजेपी की रैली होनी थी लेकिन रैली होने से पहले एक अधेड़ शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. हालांकि, वहां मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उसे ऐसा करने रोक लिया. घटना बिहार शरीफ के श्रमकल्याण मैदान के बाहर की है. आत्मदाह करने की कोशिश करने वाले शख्स का आरोप है कि मौजूदा विधायक उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं. हालांकि, स्थानीय विधायक डॉ. सुनील कुमार ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है. पुलिस अधेड़ को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. अधेड़ शख्स के साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी मौके पर मौजूद थे.

इस दौरान पीड़िता की पत्नी ने रोते हुए स्थानीय विधायक डॉ. सुनील कुमार पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रही थीं. महिला ने बताया कि स्थानीय विधायक के घर के पास आशा नगर में उनका मकान है. घर के पास उनकी जमीन खाली है. जिसे स्थानीय विधायक कब्जा करना चाहता है. आत्मदाह की कोशिश करने वाले शख्स ने इंसाफ दिलाने की बात भी कही है. पुलिस ने घायल शख्स को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.