बिहार: महावीरी झंडा मेले में चेतन आनंद का हैरतअंगेज करतब, तलवारबाजी देख लोग रह गए दंग

बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता के बीच नेताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर के मौजूदा विधायक चेतन आनंद ने जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित महावीरी झंडा मेले में अपने जुझारू तेवर का प्रदर्शन किया.

तलवारबाजी के करतब से जनता मंत्रमुग्ध

चेतन आनंद ने मेले की परंपरा का पालन करते हुए परंपरागत हथियार तलवार के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए. मंच पर उनका प्रवेश ही आकर्षण का केंद्र रहा और जैसे ही उन्होंने तलवार भांजना शुरू किया, उनके करतब ने न केवल बच्चों और युवाओं को, बल्कि वहां मौजूद बुजुर्ग नागरिकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया.

महावीरी झंडा मेले की यह परंपरा वर्षों पुरानी है और इसे स्थानीय ग्रामीण संस्कृति का प्रमुख उत्सव माना जाता है. शिवहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इन मेलों में हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. चेतन आनंद ने लोगों के साथ मिलकर परंपरागत खेलों और झंडा उठाने की रस्मों में भी हिस्सा लिया, जिससे मेले का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में युवाओं और परंपरा से जुड़े वर्गों तक पहुंचने के लिए ऐसे आयोजनों में नेताओं की भागीदारी बेहद अहम होती है. चेतन आनंद का यह प्रदर्शन साफ तौर पर संकेत देता है कि वह शिवहर सीट पर किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी पारंपरिक जुझारू छवि को मजबूत कर रहे हैं.

मनोज कुमार के इनपुट के साथ