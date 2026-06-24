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भरत तिवारी मामले पर हुई महापंचायत पर बिहार के मंत्री ने कहा- माहौल न बिगाड़ें... जांच का करें इंतजार

मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जब न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है तो अब सभी को इंतजार करना चाहिए. अब इसे लेकर माहौल को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए.

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भरत तिवारी मामले पर हुई महापंचायत पर बिहार के मंत्री ने कहा- माहौल न बिगाड़ें... जांच का करें इंतजार
बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी (ANI)
Bihar News:

भरत तिवारी की मौत के बाद परिवार अब न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में बुधवार (24 जून) को एक महापंचायत का आयोजन किया गया. जिसमें महापंचायत में मौजूद लोगों और परिवार ने मिलकर न्याय की लड़ाई पर सहमत होते हुए बिहार सरकार और प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया. जिसमें कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ऐसा नहीं करने पर वह सभी बड़ा जन आंदोलन करेंगे. वहीं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा वह दिल्ली तक जाएंगे. भरत तिवारी के परिवार की चेतावनी के बाद अब सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जब न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है तो अब सभी को इंतजार करना चाहिए. अब इसे लेकर माहौल को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए.

सीएम विकास कामों में लगे हैं जांच का करें इंतजार

मीडिया को दिये गए बयान में बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जहां से जो भी मांगे आई उसे देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है. वहीं अब DSP को भी हटा दिया गया है. मुझे ये लगता है कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास के कामों में लगे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो सभी को इंतजार करना चाहिए कि रिपोर्ट क्या आएगी. एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पर कार्रवाई होगी. इसे लेकर माहौल बिगाड़ने और लोगों को उकसाने से बचना चाहिए.

मां की शिकायत पर पुलिस पर दर्ज हुआ केस

बता दें, भरत तिवारी की मां की शिकायत पर मुठभेड़ मामले में पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई. भोजपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मृतक की मां द्वारा दी गयी शिकायत के आधार पर शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं परिवार का कहना है कि उसे केवल न्याय चाहिए, उन्हें न पैसा चाहिए और न ही कोई मुआवजा और न ही नौकरी.

बहरहाल यह मामले में प्रदर्शन को लेकर बात इसलिए भी कही जा रही है कि पुलिस ने भरत के पिता और भाई पर भी FIR दर्ज करवाया है. इसके अलावा 14 अन्य नामजद समेत 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. 

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