विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago

बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है. बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी. महागठबंधन में बृहस्पतिवार को सीटों को बंटवारे को लेकर धूल छटी है, इस कारण आज नामांकन ज्यादा संख्या में होंगे. बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिक और लगभग 14,000 मतदाता 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं.

LIVE UPDATES

Oct 17, 2025 07:04 (IST)
Link Copied
Share

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी राजद में शामिल

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ गुरुवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए, जिससे पार्टी के बिहार चुनाव प्रचार में स्टार पावर का तड़का लग गया.

उनके औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही, बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि चंदा यादव आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. ताजा घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि राजद के टिकट पर खेसारी लाल यादव खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे, न कि उनकी पत्नी. हालांकि यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि दोनों में से कौन चुनाव लड़ेगा.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दंपति का पार्टी में स्वागत किया. उन्होंने अपना चुनावी वादा दोहराते हुए कहा, "हमने जनता से वादा किया है कि 14 नवंबर के बाद, जब हम सरकार बनाएंगे, तो हम हर उस घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाएंगे, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है. हमने यह वादा किया है और इसे पूरा करेंगे."

Oct 17, 2025 07:03 (IST)
Link Copied
Share

राघोपुर में तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को दावा किया कि वे राघोपुर से इस विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे.उन्होंने महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे खींचतान के बारे में कहा कि महागठबंधन को तो पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वीआईपी के मुकेश सहनी उनके साथ हैं या नहीं. बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए, उन्होंने डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया है. मूल बात यह है कि इस बार महागठबंधन ने खुलकर करोड़ों रुपए में टिकटों की बिक्री की है. कई जगहों पर महागठबंधन के दो-दो दलों ने उम्मीदवार दे दिए हैं.

प्रशांत किशोर ने खुद के राघोपुर से चुनाव न लड़ने के फैसले को पार्टी का फैसला बताते हुए कहा कि पार्टी का कहना है कि इससे जन सुराज के शेष उम्मीदवारों को मदद हो सकेगी. उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार मिलकर भी हमें नहीं डरा सकता है. आप देखिएगा, राघोपुर में उनको तीसरे नंबर पर धकेल देंगे.

Oct 17, 2025 07:01 (IST)
Link Copied
Share

मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)के सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे. उन्होंने साथ ही कहा कि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों द्वारा लिया जाएगा.

शाह ने नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का एक प्रमुख समाजवादी नेता बताते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अध्यक्ष की राजनीति हमेशा कांग्रेस विरोधी रही है और वह जेपी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.

Oct 17, 2025 07:00 (IST)
Link Copied
Share

वीआईपी राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद रुकी: सूत्र

सीट बंटवारे को लेकर कई दिन की बातचीत के बाद मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) बृहस्पतिवार को ‘महागठबंधन’ से लगभग अलग हो गई थी, लेकिन शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे रोक लिया गया. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.

सूत्र ने बताया कि सहनी ‘महागठबंधन’ में उचित स्थान न दिए जाने से नाराज थे और उन्होंने लगभग नाता तोड़ लिया था. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिन में वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है.

सूत्र ने बताया कि सहनी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से संपर्क किया. भट्टाचार्य ने इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस मुद्दे पर संपर्क किया और इस बात पर जोर दिया कि वीआईपी को समायोजित किया जाना चाहिए.

सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने इस मामले पर राजद के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की और सहनी से भी बात की.उन्होंने कहा कि इस हस्तक्षेप के बाद वीआईपी प्रमुख ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर ‘महागठबंधन’ में बने रहने की प्रतिबद्धता जताई.

पत्र में वीआईपी प्रमुख ने कहा कि उन्हें निश्चित संख्या में सीट दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं किया गया. सूत्र के मुताबिक, उन्होंने कहा कि संख्या मायने नहीं रखती, क्योंकि वे विचारधारा के कारण गठबंधन का हिस्सा हैं और सांप्रदायिक तथा विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं. सहनी बिहार में निषाद समुदाय के नेता हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 2.5 प्रतिशत है.

Oct 17, 2025 06:57 (IST)
Link Copied
Share

राजद नेता सरफराज आलम जन सुराज पार्टी में शामिल

लोकसभा के पूर्व सदस्य और बिहार विधानसभा की जोकीहाट सीट से चार बार के विधायक रहे सरफराज आलम बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए. आलम सीमांचल क्षेत्र के दिवंगत राजद नेता तस्लीम उद्दीन के बेटे हैं.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Chunav 2025, Bihar Assembly Election, Bihar Assembly Election 2025
Get App for Better Experience
Install Now