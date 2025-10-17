शंका हुई तो बूथ पर बुर्का उठाकर देखा जाएगा... गिरिराज सिंह के बयान से गरमाई बिहार की राजनीति

Burqa Ban Demand in Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्का अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. बीते दिनों चुनाव आयोग की बैठक में BJP नेताओं ने बूथ पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान पर सवाल उठाया था. अब केंद्रीय गृह मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बुर्का को लेकर एक विवादित बयान दिया है. इस बयान से बिहार की राजनीति गरमा गई है. शुक्रवार को बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग अब बुर्का पर हंगामा करते हैं. बुर्का पर क्यों हंगामा कर रहे हैं यह लोग, कौन सा कानून है. क्या यह इस्लामी कंट्री है?

बेगूसराय सांसद ने आगे कहा कि हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है. आधार कार्ड यह लोग वहां दिखाते हैं जब पासपोर्ट बनाना होता है. एयरपोर्ट जाते हैं तो बुर्का उठाकर मुंह दिखाते हैं. लेकिन मतदान केंद्र पर बुर्का उठाने में शर्म आती है.

'चुनाव संविधान के तहत होता है, शंका हुई तो पोलिंग एजेंट बुर्का उठावाएगा'

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हमें शंका होगा तो हम बुर्का उठवाएंगे. देश का संवैधानिक स्तर अभी नहीं गिरा है और देश संविधान से चलता है. चुनाव संविधान के तहत होता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठाबाएगा.

राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने कहा ललबबुआ

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेपो बॉय और ललबबुआ कहा. उन्होंने कहा कि अभी विदेश में घूम कर आए हैं चुनाव की घोषणा हुई तो बायोस्कोप से कैंडिडेट देख रहे थे. वहीं जीतन राम मांझी के द्वारा मुख्यमंत्री चेहरा पहले घोषित किए जाने पर कहा कि नरेंद्र मोदी भी जब जीत कर आए थे तो सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसद की बैठक हुई, उसी में उनका चुनाव हुआ था.

उन्होंने साफ किया कि यह प्रक्रिया है, इसी तरह यहां भी होगा. साथ ही बिहार चुनाव पर कहा कि हमलोग 2010 चुनाव की तरह इस बार 206 सीट से ज़्यादा जीतेंगे.

NDA की सरकार बनी तो एक-एक को चुनकर बाहर करेंगेः गिरिराज

बिहार में घुसपैठियों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को ही मान लिए हैं कि यह मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हैं. आने वाले दिन में जब NDA की सरकार बनेगी तो एक-एक को चुन करके बिहार से बाहर करेंगे, डिपोर्ट करेंगे.



इन्हें बचाने के लिए न राहुल गांधी आएंगे न तेजस्वी यादव आएंगे. यह मुसलमान हैं, चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनका रहने का हक नहीं है. एसआईआर पर उन्हीं के लिए हंगामा किया गया था.

बीजेपी बुर्का बैन की कर चुकी मांग

गिरिराज सिंह के इन बयानों से बिहार की राजनीति गरमा गई है. प्रदेश में चुनाव है. ऐसे में विपक्षी नेता गिरिराज सिंह के बुर्का वाले बयान पर सवाल उठा रहे हैं. मालूम हो कि चुनाव में बुर्का उठाकर चेहरा देखने की कोई परिपाटी नहीं है. लेकिन इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी नेता इसे जरूरी बताते हुए बुर्का को बैन करने की मांग कर चुके हैं.

