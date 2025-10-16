बिहार में गजब जुगाड़: टॉयलेट से निकलने लगी अंग्रेजी दारू की बाेतलें, पलभर में लग गया ढेर, देखें VIDEO

बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी लागू हो, लेकिन शराब तस्कर अवैध कारोबार के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ताजा मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मकान के शौचालय की टंकी (सेप्टिक टैंक) से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है. यह चौंकाने वाली कार्रवाई बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के तेली टोला पार नवादा मुहल्ले में की गई.

गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी

बुंदेलखंड थाना प्रभारी धनवीर कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तेली टोला में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन जो चीज पुलिस को मिली, वह हैरान करने वाली थी. शराब कारोबारी ने शराब छिपाने के लिए घर के शौचालय की टंकी का इस्तेमाल किया था.

29 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

पुलिस ने शौचालय की टंकी से 29 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की. इसके साथ ही मौके से शराब कारोबारी बिक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कारोबार से जुड़ी अन्य चीजें भी बरामद की हैं, जिनमें 5850 रुपये नकद और एक स्कूटी शामिल है.

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी बिक्की कुमार के खिलाफ इस संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

चुनाव प्रचार के बीच अवैध कारोबार पर सख्ती

बिहार में इस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. पूर्ण शराबबंदी के बावजूद, नवादा जिले में शराब कारोबारी छिपकर शराब का परिवहन, बिक्री और निर्माण कर रहे हैं, जिन पर लगाम कसने के लिए यह कार्रवाई एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.