लालू जी गेट मत खोलिएगा, कार्यकर्ता आपका कुर्ता फाड़ देंगे... RJD में मची रार पर गिरिराज ने ली चुटकी

बिहार चुनाव के बीच राजद में टिकट के लिए मची रार पर गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि गांव में एक कहावत है 'खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा'. आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, लेकिन आक्रोश फूटेगा लालू यादव पर.

लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह.
  • बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में लालू यादव के आवास के बाहर टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ जुट रही है.
  • राजद में टिकट वितरण को लेकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर तंज कसा है.
  • गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हैं और महागठबंधन कमजोर हो गया है.
बेगूसराय:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है. चुनाव का सबसे ज्यादा माहौल इन दिनों पटना में लालू आवास के बाहर दिख रहा है. जहां हर रोज टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है. टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के ही लोग पैसे लेकर टिकट बेचने तक के आरोप लगा रहे हैं. कोई रोता हुई नजर आ रहा है तो कुर्ता फाड़ कर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. राजद में मची इस खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर गजब की चुटकी ली है.

लालू जी गेट मत खोलिएगा... गिरिराज

बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा, "लालू जी गेट मत खोलिएगा, नहीं तो कार्यकर्ता आपका कुर्ता फाड़ देंगे." गिरिराज ने आगे कहा कि गांव में एक कहावत है 'खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा', आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, लेकिन आक्रोश फूटेगा आप पर, इसलिए गेट मत खोलिए. ऐसा सीन आ रहा है कि लालू जी अगर गेट खोल दिए तो पता नहीं क्या होगा.

राजद से टिकट नहीं मिलने पर लालू आवास के बाहर पार्टी नेता कुछ इस तरह विलाप करते दिखे.

लालू जी के दिल के अरमां आंसुओं में बह गएः गिरिराज

उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए. राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक नहीं की, अब तो कांग्रेस नेता उन्हें औकात दिखाने की बात कर रहे हैं. इसलिए महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है.

अखिलेश के पिता हिंदुओं पर चलवा चुके गोलीः गिरिराज

अखिलेश यादव के दीपावली में दीये नहीं जलाने के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव के बाबूजी हिन्दुओं पर गोली चलवा चुके हैं. यह सनातनियों और हिंदुओं के दुश्मन है. वहीं सैम पित्रोदा पर हमला करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा भारत का दुश्मन है.

अखिलेश को बकरीद पर कोई दिक्कत नहीं होतीः गिरिराज

उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव को बकरीद पर दिक्कत नहीं होता है, क्या बकरीद में मना करेंगे कि जीव की हत्या नहीं हो. वहां तो बुर्का उठाने के लिए मना करेंगे, यह लोग वोट के सौदागर हैं. हमारे बेगूसराय में भी कुछ लोग वोट के लिए नमाज पढ़ रहे हैं तो अखिलेश यादव भी जाकर नमाज पढ़े.

