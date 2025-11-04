शब्द बुरे हो सकते हैं लेकिन सीएम योगी मुझसे बड़े, सम्मान तो देना ही पड़ेगा, अप्पू, पप्पू, टप्पू पर खेसारी 

छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि यहां अभी भी ट्रैफिक जाम, जलभराव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं. छपरा के विकास में किसी ने कोई योगदान नहीं दिया है. हमें सरकार से बेहतर स्कूल-कॉलेज, रोजगार ही तो चाहिए. उनको भूतकाल पर बात ही करनी है. मंदिर-मस्जिद या सनातन पर वोट करने के लिए उन्हें वोट नहीं मिला है. खेसारी ने कहा है कि अगर विधायक बना तो सबसे पहले जलजमाव की समस्या पर काम करूंगा.

योगी आदित्यनाथ के अप्पू, टप्पू और पप्पू के बयान पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो तीनों दिग्गजों की बातें हैं. वो तीनों के तीनों के मेरे गार्जियन है. योगी आदित्यनाथ भी मेरे गार्जियन हैं. उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, मुझे तो सम्मान देना ही पड़ेगा. वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिग्गज हैं, वो आपस में लड़ते हैं. ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए. आपके शब्द दुनिया सुनती है. किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत बनाइए.