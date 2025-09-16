Tejashwi Yadav on Jungle Raj: विधानसभा चुनावों से पहले 'बिहार अधिकार यात्रा' पर निकले राजद नेता तेजस्‍वी यादव, सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उसी टर्म का इस्‍तेमाल कर गए, जिसे लेकर हमेशा से राजद के शासन को टारगेट किया जाता रहा है-'जंगलराज'. बीजेपी, जदयू (NDA में रहते हुए) समेत एनडीए के अन्‍य सहयोगी दल बिहार में लालू यादव-राबड़ी देवी के शासनकाल को 'जंगलराज' कहते हुए टारगेट करते रहे हैं, वहीं मंगलवार को तेजस्‍वी की जुबां से भी नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए के शासनकाल के लिए यही शब्‍द निकल गया.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के क्रम में तेजस्‍वी शायद झेंप नहीं पाए और उनके मुंह से दो-दो बार ये शब्‍द निकल गया. उन्‍होंने किसी का नाम लिए बगैर बिहार सरकार में एक मंत्री के पत्रकार के साथ दुर्व्‍यवहार की घटना का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार को घेरा.

आखिर क्‍या बोले गए तेजस्‍वी?

बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्‍वी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ये सरकार लाठी-डंडे की सरकार है. जनता कह रही है- '2025! अब बहुत हुए नीतीश' लोग अब बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव निश्चित तौर पर होकर रहेगा.

जिस प्रकार से मंत्री एक पत्रकार पर हाथ उठाता है, गाली गलौज करता है, उसके कपड़े फाड़ता है, कैमरा छीनने की कोशिश करता है, जबरन उसे गाड़ी में घुसा कर के पीटता है, ले जाने की कोशिश बिठाता है, तो ये जंगलराज नहीं है? और हम लोग पर झूठा एफआईआर करवाता है. कहां है वो मंत्री, कहां दुबके हुए है? ये तानाशाह, भाजपा के गुंडई मंत्री, बिहार की जनता इन्‍हें जान चुकी है. बदलाव होकर रहेगा. तेजस्‍वी यादव राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

तेजस्‍वी का हालिया बयान बिहार के सियासी गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है. एनडीए समर्थकों का कहना है कि जिस जंगलराज को लेकर राजद शासन को घेरा जाता रहा है, जिस शब्‍द का इजाद ही राजद के शासनकाल के लिए हुआ, अब वही टर्म राजद नेता एनडीए के लिए करना चाहते हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: LoP in the Bihar Legislative Assembly and RJD leader Tejashwi Yadav, says, "This government (NDA) is a government of lathis. That is why the people of Bihar are saying that Nitish Kumar has had enough of 2005-2025. Now the government of lathis will not… pic.twitter.com/IviDU5rt0Q — ANI (@ANI) September 16, 2025

'अब उन्‍हें इंडिया गठबंधन में ले कौन रहा'

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए. उनसे पूछा गया कि नीतीश अगर फिर से राजद के साथ आना चाहें तो? तेजस्‍वी ने कहा, 'नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए में बने रहने की बात कही है, लेकिन यही नीतीश पहले महागठबंधन के साथ साझा रैली कर चुके हैं... उसी पूर्णिया में उन्होंने हमारे साथ भी रैली की थी और यही बातें उस समय भी कह रहे थे जो कल कह रहे थे.'

फिर से साथ आने के सवाल पर उन्‍होंने कहा, 'अब उन्हें INDIA गठबंधन में शामिल कौन कर रहा है? असल में तो भाजपा के लोग ही उन्हें भगाना चाहते हैं. वो तो उनकी मजबूरी हैं, इसलिए साथ रखे हुए हैं.' आगे उन्‍होंने कहा, 'वे बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, इस नाते हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि वे बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं.'

