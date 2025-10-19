Jhajha Assembly Elections 2025: झाझा सीट से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं दामोदर रावत, 5 बार मिली है जीत

Jhajha Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है. राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार जमकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं. झाझा विधानसभा सीट बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत आती है और इस.सीट पर भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के दामोदर रावत ने ये सीट जीती थी. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को 1 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल जदयू ने इस बार फिर से झाझा से सीट से इस बार दामोदर रावत को टिकट दिया है. हालांकि इस बार ये सीट किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है. क्यों इस सीट से कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2020 के विधानसभा चुनाव में झाझा निर्वाचन क्षेत्र में 3,16,049 मतदाता थे. इनमें से 1,67,003 पुरुष और 1,49,044 महिला मतदाता थी.

झाझा विधानसभा क्षेत्र में कब कौन-कौन जीता

साल विजेता 2020 दामोदर रावत (जनता दल यूनाइटेड) 2015 रवीन्द्र यादव (भारतीय जनता पार्टी) 2010 दामोदर रावत (जनता दल यूनाइटेड) 2005 दामोदर रावत (जनता दल यूनाइटेड) 2000 दामोदर रावत (समता पार्टी) 1995 रवीन्द्र यादव (कांग्रेस) 1990 शिव नंदन झा (जनता दल) 1985 शिव नंदन प्रसाद यादव (कांग्रेस) 1980 शिव नंदन प्रसाद यादव (कांग्रेस)

झाझा सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होने है. 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किया जाएंगे.