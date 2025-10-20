बिहार चुनाव 2025: हम पार्टी ने एक बार फिर प्रफुल्ल मांझी पर जताया भरोसा, सिकंदरा विधानसभा सीट से दिया टिकट

- सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र जमुई जिले में स्थित है और यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है
- 2020 के चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने सिकंदरा सीट जीती थी
- महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों ने सिकंदरा सीट के लिए अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं
Sikandra Election 2025: सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र जमुई जिले में है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. ये विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं. सिकंदरा विधानसभा सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा. 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में यह सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवारप्रफुल्ल कुमार मांझी ने जीती थी. प्रफुल्ल कुमार मांझी ने 46901 वोट हासिल किए थे. जबकि INC प्रत्याशी सुधीर कुमार के खाते 41233 वोट आए थे. साल 2015 के विधानसभा चुनाव में सुधीर कुमार ने ये सीटी जीती थी.
राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तहत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. सिकंदरा सीट एक बार फिर हम के खाते में आई है और इस सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी को भी दोबारा मैदान में उतारा गया है. दूसरी और महागठबंधन में इस सीट को लेकर टकराव बना हुआ है. कांग्रेस को आवंटित इस सीट पर राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है. कांग्रेस ने यहां से विनोद चौधरी को टिकट दिया है.
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा. शेष 122 सीटों के लिए दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं